Ca mổ đặc biệt do Giám đốc BV Bình Dân ra Côn Đảo chỉ đạo

Một ca mổ đặc biệt tại Côn Đảo đã cứu nam sinh 17 tuổi bị đa chấn thương bụng, với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và ê-kíp tăng cường.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt ở Côn Đảo. Ảnh: BVCC.

Ngày 9/9, tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, ê-kíp phẫu thuật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), đã cứu sống một nam sinh bị chấn thương bụng phức tạp sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân N.P.H. (17 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xe máy tông từ phía sau và ngã văng khoảng 4 m. Dù đã truyền máu, người bệnh vẫn tụt huyết sắc tố xuống 7 g/dl, mạch nhanh 120 lần/phút, dấu hiệu cho thấy xuất huyết nội tiếp diễn và nguy cơ sốc mất máu.

Trước tình huống khẩn cấp, PGS Trần Vĩnh Hưng trực tiếp bay ra Côn Đảo cùng ê-kíp đa chuyên khoa từ Bệnh viện Bình Dân để phối hợp với các bác sĩ tại chỗ. Sau hội chẩn, quyết định phẫu thuật khẩn được đưa ra.

Ca mổ do bác sĩ chuyên khoa II Lương Thanh Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm trưởng kíp, cùng các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Tiết niệu và Gây mê hồi sức tham gia. Kết quả nội soi ổ bụng ghi nhận thận trái vỡ lìa cực trên, rách cơ thành bụng góc sườn - hoành trái, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy.

Ê-kíp nhanh chóng mở bụng, cắt bỏ thận trái để cầm máu, khâu cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi trái và kiểm tra các tạng còn lại. Tổng lượng máu mất trong ca mổ lên đến 1.500 ml. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực và đến ngày hậu phẫu thứ nhất, sinh hiệu đã ổn định, bụng mềm, các dẫn lưu hoạt động tốt.

Ê-kíp phẫu thuật cho nam sinh 17 tuổi ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo. Ảnh: BVCC.

Theo PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, trường hợp này là minh chứng cho tầm quan trọng của sự phối hợp đa chuyên khoa và trang thiết bị đầy đủ. Sự hiện diện trực tiếp của ê-kíp tăng cường đã giúp cứu sống người bệnh kịp thời. Bệnh viện cũng hướng đến xây dựng quy trình và nguồn lực y tế bền vững cho địa phương.

Các bác sĩ cho hay ca mổ không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển năng lực phẫu thuật cấp cứu tại các đảo xa. Trong điều kiện thời tiết xấu, việc chờ chuyển viện bằng đường hàng không có thể khiến bệnh nhân mất đi “thời gian vàng” để cứu sống.