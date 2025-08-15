Ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 178 kg

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa trải qua 60 phút "cân não" để đưa bé trai chào đời an toàn từ bụng mẹ nặng 178 kg, mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Các bác sĩ thực hiện gây tê vùng nhưng kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài, nguy cơ thất bại cao dù có hỗ trợ siêu âm. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ N.T.D. (28 tuổi, Phú Thọ) nặng 178 kg, mắc đồng thời béo phì, tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ.

Trước đó, chị D. được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và con. Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa, cân nặng trước mang thai khoảng 140 kg và tăng thêm 38 kg trong thai kỳ. Với thể trạng này, sinh thường là bất khả thi, còn sinh mổ lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro từ gây mê, phẫu thuật đến hồi sức sau mổ.

Nhận định không thể trì hoãn, ê-kíp gây mê và sản khoa lập tức hội chẩn khẩn, xây dựng kế hoạch chi tiết với hai phương án: gây tê vùng hoặc gây mê nội khí quản. Tuy nhiên, lớp mỡ thành bụng quá dày khiến khoảng cách từ da tới khoang dưới nhện hơn 11 cm, vượt quá chiều dài kim gây tê, buộc bác sĩ chuyển sang gây mê nội khí quản.

Bác sĩ chuyên khoa II Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết gây mê cho bệnh nhân béo phì rất khó, nguy cơ lớn nhất là mất đường thở, giảm oxy máu nhanh và nặng.

Sau gần một giờ, bé trai nặng 3,4 kg cất tiếng khóc to, được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi. Ảnh: BVCC.

"Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ từ thiết bị nội soi, mask Igel, ống nội khí quản, thậm chí cả phương án mở khí quản", bác sĩ Thu nói. Bên cạnh đó, liều thuốc cũng được tính toán dựa trên cân nặng lý tưởng, vừa đủ sâu mê và giãn cơ, nhưng tránh tụt huyết áp và rối loạn huyết động.

Ca mổ do bác sĩ chuyên khoa II Đặng Quang Hùng, Phó trưởng khoa Sản bệnh lý - trực tiếp thực hiện.

"Thành bụng dày khiến việc tiếp cận tử cung và lấy thai rất khó. Thai lớn, mỡ thành bụng nhiều đẩy cơ hoành lên cao, phổi khó nở, nguy cơ tai biến tim phổi. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với gây mê hồi sức để nhanh chóng lấy thai, giải phóng gánh nặng huyết động cho mẹ", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Sau gần một giờ, bé trai nặng 3,4 kg cất tiếng khóc to, được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi. Người mẹ huyết động ổn định nhưng vẫn được chăm sóc sát sao tại hậu phẫu để phòng biến chứng hô hấp.

Theo ThS.BS Hoàng Thị Ngân, khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi, thoát mê và rút ống nội khí quản ở bệnh nhân béo phì đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt vì nguy cơ xẹp phổi, giảm thông khí rất cao. Sau khi rút ống, sản phụ được hỗ trợ thở áp lực dương không xâm nhập, tập thở để tối ưu oxy hóa máu.

Các bác sĩ cho rằng thành công này là kết quả của kinh nghiệm, sự phối hợp nhuần nhuyễn và tinh thần thép của toàn ê-kíp, từ đánh giá nguy cơ, lập kế hoạch vô cảm, kỹ thuật mổ đến chăm sóc hậu phẫu.

Từ ca bệnh, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa cần được khám, tư vấn trước khi mang thai để kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết. Trong thai kỳ, người mẹ cần khám định kỳ, tuân thủ chế độ dinh dưỡng, vận động và báo ngay cho bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.