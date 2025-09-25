Ca mổ não đặc biệt, bệnh nhân vừa tỉnh vừa chơi guitar

Người đàn ông 44 tuổi vừa chơi guitar trên bàn mổ vừa trải qua ca phẫu thuật lấy khối u não. Ca phẫu thuật thành công mang lại cho anh thêm thời gian bên các con.

Khoảnh khắc hiếm có trong phòng mổ não Trong khoảnh khắc các bác sĩ tỉ mỉ xử lý khối u trong não, người đàn ông 44 tuổi vẫn tỉnh táo, tay ôm guitar ngân vang giai điệu quen thuộc.

Người cha năm con Paul Welsh-Dalton (44 tuổi) đã khiến cả ê-kíp phẫu thuật và người thân nghẹn ngào khi vừa nằm trên bàn mổ, vừa ôm cây guitar chơi nhạc trong lúc bác sĩ lấy đi khối u não to bằng quả kiwi, theo New York Post.

Trước đó, Paul nhiều tháng liền chịu đựng đau đầu và rối loạn ngôn ngữ, rồi bất ngờ lên cơn co giật ngay trong bếp trước mặt vợ và các con. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Derriford (Plymouth, Anh) cho thấy anh mắc oligodendroglioma - loại u não ác tính hiếm gặp, đã ở giai đoạn 3.

Ngay sau đó, ca mổ mở sọ kéo dài năm giờ được thực hiện. Khi các bác sĩ tỉ mỉ bóc tách từng phần khối u, Paul cầm đàn ngân nga những giai điệu quen thuộc, giúp ê-kíp theo dõi khả năng nói và vận động, từ đó hạn chế tác động vào những vùng não quan trọng. Nhờ đó, 98% khối u kích thước 4 cm đã được loại bỏ.

“Chơi đàn khi não đang bị phẫu thuật là trải nghiệm siêu thực, đến giờ tôi vẫn khó tin mình đã vượt qua”, Paul nói.

Dù căn bệnh được xếp vào nhóm không thể chữa khỏi, ca mổ đã mang lại cho anh thêm thời gian. Paul hoàn tất sáu tuần rưỡi xạ trị và chuẩn bị bước vào chín tháng hóa trị. Trong mọi chặng đường, anh không bao giờ đơn độc. Vợ anh - chị Tiff (39 tuổi) gánh vác việc chăm sóc cả chồng lẫn năm đứa trẻ gồm Max (14 tuổi), Gracie (13 tuổi), Maddie (12 tuổi), Finnley (10 tuổi) và Colby (3 tuổi).

Tiff vẫn nhớ rõ buổi sáng kinh hoàng ấy, khi chồng ngã gục trên sàn bếp: “Nửa người bên phải của anh ấy bất động. Tôi đã nghĩ mình mất anh ngay trước mặt các con”.

Đến khi sinh thiết xác nhận Paul mắc u não ác tính độ 3, nỗi lo lắng dồn dập, nhưng gia đình vẫn bấu víu vào hy vọng. “Bác sĩ nói bệnh này là án tử, nhưng án tử không có nghĩa là ngày mai. Điều quan trọng là chúng tôi còn được sống bên nhau từng ngày”, Tiff chia sẻ.

Theo Mayo Clinic, u thần kinh đệm ít nhánh (oligodendroglioma) là dạng khối u phát triển từ não hoặc tủy sống, bắt nguồn từ các tế bào oligodendrocytes. Đây là loại tế bào có vai trò tạo lớp bảo vệ cho tế bào thần kinh và hỗ trợ dẫn truyền tín hiệu điện trong hệ thần kinh trung ương.

Bệnh thường gặp ở người trưởng thành, nhưng vẫn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Triệu chứng phổ biến gồm co giật, đau đầu, yếu hoặc mất chức năng ở một vùng cơ thể, tùy thuộc vào vị trí khối u hình thành trong não hay tủy sống.

Phẫu thuật là lựa chọn điều trị chính. Tuy nhiên, nếu khối u nằm ở vị trí khó tiếp cận hoặc có nguy cơ cao tái phát sau mổ, bệnh nhân có thể cần kết hợp thêm các phương pháp điều trị khác.