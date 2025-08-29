Ca mổ 'ngược quy trình, đúng lương tâm' cứu 3 mẹ con sản phụ

Thai phụ mang song thai 36 tuần nhập viện trong tình trạng sa dây rốn nguy kịch. Chỉ trong vài phút, các bác sĩ buộc phải làm ngược quy trình để giành lại sự sống cho 3 mẹ con.

Ca phẫu thuật được tiến hành tối khẩn cấp với sự tham gia của các bác sĩ khoa Sản 3, khoa Gây mê - hồi sức và khoa Sơ sinh.

Rạng sáng 24/8, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã thực hiện ca phẫu thuật tối khẩn cấp, cứu sống 3 mẹ con sản phụ mắc sa dây rốn - biến chứng rất nguy hiểm trong sản khoa.

Khoảng 2h, thai phụ P.T.N.A. (22 tuổi, trú Cẩm Khê, Phú Thọ) mang song thai 36 tuần nhập viện trong tình trạng vỡ ối, dây rốn sa ra giữa hai chân, tim thai lờ đờ, rời rạc. Đây là tình huống "nghìn cân treo sợi tóc", nguy cơ thai tử vong trong vài phút.

Không kịp hoàn tất thủ tục hành chính, ê-kíp trực khoa Sản 3 đã quyết định đưa bệnh nhân thẳng vào phòng mổ. Chỉ sau 5 phút nhập viện, ca mổ tối khẩn cấp với sự phối hợp của khoa Sản, Gây mê hồi sức và Sơ sinh được triển khai.

Trong vòng 10 phút, hai bé gái lần lượt chào đời, mỗi bé nặng 2,6 kg. Ngay sau đó, cả hai được chuyển đến khoa Sơ sinh theo dõi, trong khi người mẹ ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Hà Mạnh Hùng, khoa Sản 3, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, cho biết theo quy định, thai phụ thường cần có mặt trước 4 giờ để làm xét nghiệm và khai thác bệnh sử.

"Nếu chờ đủ thủ tục, khả năng cứu sống thai nhi gần như bằng không. Chúng tôi buộc phải đặt lương tâm và tính mạng bệnh nhân lên trên tất cả", bác sĩ Hà Mạnh Hùng chia sẻ.

Hai em bé song sinh của sản phụ A. hiện được theo dõi, chăm sóc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ.

Điều khiến cả ê-kíp "toát mồ hôi" là sau ca mổ, bệnh nhân mới được phát hiện có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedow, đái tháo đường type II đang tiêm insulin nhưng không theo dõi trong 3 tháng gần đây.

"Nếu xảy ra biến chứng, trách nhiệm pháp lý của đội ngũ y bác sĩ sẽ rất nặng nề", bác sĩ Hà Mạnh Hùng nói.

Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe của sản phụ ổn định và đã xuất viện. Hai em bé tiếp tục được theo dõi tại khoa Sơ sinh.

Các bác sĩ giải thích sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị chèn ép, làm gián đoạn máu nuôi thai. Nếu không mổ cấp cứu ngay, thai nhi có thể tử vong hoặc bị tổn thương não do thiếu oxy chỉ trong vài phút.

Từ trường hợp này, bác sĩ Hà Mạnh Hùng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ theo dõi bệnh lý nền và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như vỡ ối, để tránh những tình huống nguy hiểm.