Cả nghìn nhân sự Ford ở Đức mất việc vì ôtô điện

Nhu cầu ôtô điện tại châu Âu giảm sút khiến Ford phải thu hẹp quy mô hoạt động của nhà máy ở Đức, khiến khoảng 1.000 nhân sự có thể bị mất việc.

Theo Motor1, Ford vừa công bố kế hoạch cắt giảm đến 1.000 việc làm tại nhà máy Cologne (Đức) do nhu cầu ôtô điện xuống thấp. Kể từ năm sau, nhà máy này sẽ giảm quy mô hoạt động từ 2 ca như hiện tại xuống còn một ca.

Đây là một phần trong chiến lược cắt giảm chi phí lớn hơn, vốn đã được Ford triển khai từ một năm trước và dẫn đến các cuộc biểu tình, đình công đầu tiên trong lịch sử nhà máy Cologne. Theo Motor1, các đợt cắt giảm chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm công việc hành chính và bộ phận phát triển.

Quá trình cắt giảm sẽ diễn ra trên tinh thần tự nguyện, với các lựa chọn bao gồm trợ cấp thôi việc hoặc nghỉ hưu một phần. Con số hỗ trợ sau cùng sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với đại diện người lao động.

Đợt cắt giảm nhân sự đầu tiên có thể bắt đầu sớm nhất tháng 1/2026, đưa quy mô nhân sự xuống còn khoảng 7.600 người. Để so sánh, cơ sở này từng tiến hành tuyển dụng 20.000 việc làm ở giai đoạn 2010.

Thông tin về đợt cắt giảm nhân sự được đưa ra chỉ một tháng sau lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tại Đức của Ford.

Ford thu hẹp quy mô nhà máy Cologne ở Đức. Ảnh: Motor1.

Việc hãng xe Mỹ thay thế loạt ôtô phổ biến tại châu Âu như Fiesta và Focus bằng những mẫu SUV điện Explorer và Capri được cho là không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Lượng đăng ký mới ôtô thương hiệu Ford tại Đức trong năm 2024 đã giảm 14,3%. Thị phần của hãng xe Mỹ ở lục địa già trong thập kỷ vừa qua cũng giảm từ 7% xuống dưới 3%, trước khi phục hồi nhẹ lên thành 4,5%.

Cùng thời điểm, hoạt động kinh doanh của Ford tại quê nhà vẫn diễn ra tương đối thuận lợi. Năm ngoái, Ford bán được 2,08 triệu xe cho khách hàng Mỹ, đạt mức tăng trưởng 4,2% và là hiệu suất hoạt động tốt nhất của nhà sản xuất ôtô này kể từ năm 2019.

Các mẫu xe điện và hybrid của Ford đạt được một vài thành công nhất định tại Mỹ. Bán tải điện Ford F-150 Lightning tiếp tục thống trị phân khúc.