Cà phê ngon nhưng có nhóm người uống hại hơn lợi

Việc uống cà phê với liều lượng không phù hợp trong lúc mang thai có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với thai nhi.

Phụ nữ có thai chỉ nên uống cà phê với liều lượng phù hợp. Ảnh: Freepik.

Cà phê từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ với nhiều người. Nhưng khi mang thai, việc nhâm nhi một ly cà phê buổi sáng để lấy lại năng lượng lại khiến không ít mẹ bầu băn khoăn. Liệu caffeine, chất kích thích có mặt trong món đồ uống này, có ảnh hưởng gì đến thai nhi? Và nếu muốn tiếp tục thưởng thức, mẹ bầu nên uống bao nhiêu là đủ?

Không giống như một số chất khác chỉ tác động đến cơ thể mẹ, caffeine có khả năng đi qua nhau thai và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG).

Dù mẹ có thể dễ dàng chuyển hóa lượng caffeine nạp vào, thai nhi lại chưa đủ khả năng để xử lý chất này, nhất là trong những tháng đầu và cuối thai kỳ, khi hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất của bé vẫn đang phát triển. Thậm chí, chỉ một lượng nhỏ caffeine cũng có thể khiến bé bị rối loạn giấc ngủ hoặc giảm hoạt động trong bụng mẹ, đặc biệt vào những tuần cuối thai kỳ.

Thêm vào đó, caffeine là một chất kích thích và lợi tiểu. Nó có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim của mẹ bầu, đồng thời khiến mẹ đi tiểu nhiều hơn, dễ dẫn đến mất nước. Những tác động tưởng chừng nhỏ này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Khi nói đến caffeine, nhiều người chỉ nghĩ đến cà phê. Tuy nhiên, chất này còn hiện diện trong trà, nước ngọt có gas, chocolate, nước tăng lực và thậm chí một số loại thuốc không kê đơn như thuốc trị đau nửa đầu. Một ly trà sữa, một miếng bánh chocolate hay viên thuốc cảm tưởng chừng vô hại có thể âm thầm cộng dồn lượng caffeine mỗi ngày của mẹ mà không hề hay biết. Thế nên, phụ nữ mang thai cũng nên lưu ý khi sử dụng các loại đồ ăn, đồ uống này này.

Theo khuyến nghị từ nhiều chuyên gia và tổ chức y tế như ACOG hay March of Dimes, phụ nữ mang thai nên giới hạn lượng caffeine tiêu thụ ở mức dưới 200 mg mỗi ngày, tương đương một ly cà phê khoảng 350 ml. Đây được xem là ngưỡng an toàn, chưa ghi nhận ảnh hưởng rõ ràng đến nguy cơ sảy thai hay sinh non.