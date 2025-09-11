Ca sĩ và bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu lãnh án

Chiều 11/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với các bị cáo Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam, Lê Thị Mỹ Châu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (SN 1981, ca sĩ) 18 năm tù. Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992, cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Lê Đang Kháng nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14/5/2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu nói lời sau cùng.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam để tìm cách lo cho thân nhân của Hoàng thăm gặp và được tại ngoại. Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc Hoàng từ Châu, rồi chuyển qua ứng dụng cho Nam, gồm: Giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án... và được Nam trả lời là quen rất thân với điều tra viên đang thụ lý vụ án. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Để Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc Châu nhờ với giá 7 tỷ đồng . Châu đồng ý và đã 2 lần đưa tiền theo yêu cầu của Kháng, tổng cộng 7 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi nhận tiền nhưng Kháng và Nam không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn. Đồng thời, cả hai trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc.

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam đang nói lời sau cùng.

Cho rằng mình bị lừa, Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quốc Kháng biết Lê Nguyễn Hoàng Nam không phải là người giải quyết vụ án Thái Khắc Hoàng đang bị Cơ quan CSĐT CA TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, bị cáo Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối có thể "chạy" cho bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại để bà Lê Thị Mỹ Châu tin tưởng và giao 7 tỷ đồng .

Khi nhận được tiền từ bà Châu, bị cáo Kháng đưa cho Lê Nguyễn Hoàng Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền 6,32 tỷ đồng Lê Quốc Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện VKS nêu quan điểm, mặc dù bị cáo Kháng thay đổi một số lời khai như: Không bỏ trốn khi nhận tiền của bà Châu; không có chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Châu mà do muốn giúp bà Châu. Mặt khác, sau khi nhận tiền, thì bị cáo gặp khó khăn nên sử dụng vào trang trải nợ nần; Bị cáo Kháng cũng trình bày sẽ hoàn trả cho bà Châu khi có tiền…

Tuy nhiên, theo đại diện VKS, hành vi của bị cáo Lê Quốc Kháng đã cấu thành tội phạm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Lê Quốc Kháng phải nộp, sung công quỹ Nhà nước gần 6,3 tỷ đồng , bị cáo Nguyễn Hoàng Nam phải nộp lại trên 400 triệu đồng, số tiền phạm tội mà có.