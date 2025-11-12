Ca sĩ Vũ Hà bị phạt tiền trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chiều 12/11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội)

Trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà, SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12. Bị cáo có vợ là T.N.H.V. (SN 1958).

Ngoài ra, những bị cáo bị truy tố tội "Đánh bạc" còn có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ).

Bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng và bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ) nhận mức án 3 năm tù.



Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD .

Khai tại toà, ca sĩ Vũ Hà thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng. Nam ca sĩ trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club, nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Bị cáo cho biết sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví. Trong 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay bị cáo Vũ Ngọc Hà đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.