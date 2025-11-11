Cả xã hội như 'tắt tiếng' trong ngày thi đại học tại Hàn Quốc

Cả Hàn Quốc dường như "nín thở", sẵn sàng điều chỉnh mọi hoạt động từ giao thông, giờ làm việc để đảm bảo sự yên tĩnh cho thí sinh thi đại học.

Hơn 550.000 học sinh Hàn Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học ngày 13/11. Ảnh: Yonhap.

Theo Korea Herald, ngày 13/11, hơn 550.000 học sinh Hàn Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học quốc gia (thường gọi là Suneung hay CSAT). Đây là kỳ thi quan trọng và khắc nghiệt nhất đời học sinh, được ví như “trận quyết chiến” định đoạt tương lai.

Lịch thi cụ thể như sau:

Môn thi Thời gian thi Tiếng hàn 8h40-10h (80 phút) Toán 10h30-12h10 (100 phút) Tiếng Anh 13h10-14h20 (phần Nghe từ 13h10-13h35) Tổng hợp (Lịch sử, Xã hội, Khoa học, Nghề nghiệp) 14h50-16h37 (107 phút) Ngoại ngữ 2 17h05-17h45 (40 phút)

Để phục vụ kỳ thi, cả xã hội Hàn Quốc sẽ vận hành theo một nhịp điệu hoàn toàn khác trong ngày này. Theo đó, trong phần thi nghe môn Tiếng Anh (từ 13h10 đến 13h35), tất cả chuyến bay cất cánh và hạ cánh sẽ bị cấm.

Các biện pháp này dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 140 chuyến bay. Tất cả máy bay đang bay, trừ những máy bay trong tình huống khẩn cấp, sẽ được hướng dẫn duy trì độ cao 3 km trở lên trong thời gian đó.

Trong khi đó, tổ chức chính phủ, công ty, thị trường chứng khoán như Kospi, Kosdaq và Konex sẽ bắt đầu làm việc lúc 10h, muộn hơn một giờ so với bình thường, để giúp giảm bớt ùn tắc giao thông và đảm bảo sự yên tĩnh trong ngày thi.

Các cuộc tập trận quân sự có liên quan đến bắn pháo và di chuyển xe tăng cũng sẽ bị tạm dừng.

Seoul tăng cường 29 chuyến tàu điện ngầm và triển khai 646 xe đưa đón khẩn cấp cho thí sinh đến muộn. Công trình xây dựng gây tiếng ồn quanh 228 điểm thi cũng bị đình chỉ, còn taxi, xe buýt phải hạn chế bấm còi, phanh gấp.

"Chúng tôi làm tất cả những điều này để các em thí sinh an tâm nhất, phát huy trọn vẹn khả năng của mình. Bộ Giáo dục sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chính phủ khác", Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin nói.

Ở Hàn Quốc, chủ nghĩa bằng cấp là điều được coi trọng, nhất là ở các tập đoàn lớn, thống lĩnh thị trường như Samsung, Hyundai. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, áp lực thi cử đã dẫn đến những vấn đề đáng lo ngại. Tại Gangnam - khu vực tập trung lò luyện thi ở Seoul - nhu cầu về sử dụng Methylphenidate (thuốc điều trị ADHD) đã tăng vọt. Nhiều học sinh khỏe mạnh tìm đến thuốc này với hy vọng tăng cường sự tỉnh táo và tập trung, coi đây là thần dược cho những giờ học kéo dài.

Không dừng lại ở việc dùng thuốc, nhiều sĩ tử còn đặt cược niềm tin vào "thần may mắn". Trên các nền tảng mua bán đồ cũ, "bút chì Suneung" được sử dụng từ năm trước với ghi chú "bút của thủ khoa" được rao bán với giá cao. Nhiều học sinh tin rằng chúng có thể hấp thụ "vận may" của những người đạt điểm cao.

Các nhà xã hội học nhận định những hành động trên phản ánh gánh nặng tâm lý to lớn của học sinh.

"Suneung không chỉ là một kỳ thi, nó là cả vận mệnh quốc gia. Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đó, dù là cử chỉ nhỏ hay một chiếc bút chì cũ cũng trở thành cọng rơm hy vọng", một giáo viên trung học nhận xét.