Các chiến sĩ A80 giúp người dân đẩy ôtô chết máy giữa đường do mưa bão

Hình ảnh các chiến sĩ lội nước, đẩy chiếc ôtô đang mắc kẹt giữa vùng ngập vào sáng 26/8 khiến người xem xúc động.

Ấm lòng hình ảnh bộ đội giúp đẩy xe chết máy giữa mưa ngập ở Hà Nội Sáng 26/8, chiếc ôtô 7 chỗ chết máy vì ngập lụt ở phố Đỗ Xuân Hợp đã được các chiến sĩ giúp kéo ra và chờ cứu hộ đến.

Khoảng 7h20 sáng 26/8, khi đang chở con đi học và mắc kẹt ở phố Đỗ Xuân Hợp (qua khu vực Trường đua F1 và sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội) do mưa ngập, anh Bùi Lừng Danh (trú làng Tân Mỹ, phường Từ Liêm) bất ngờ gặp nhóm các chiến sĩ đang hỗ trợ đẩy một chiếc ôtô 7 chỗ ra khỏi vùng nước ngập.

Chiếc ôtô bị chết máy, tài xế phải "chôn chân" giữa đường, trước cổng Bệnh viện Thể thao Việt Nam. May mắn, một nhóm chiến sĩ đi xe từ khu vực Trường đua F1 ra đã xuống xe, cùng hợp lực đẩy ôtô 7 chỗ đi lùi để thoát khỏi vùng ngập và chờ cứu hộ.

"Tôi đoán các chú bộ đội có thể đang làm nhiệm vụ trong sự kiện A80, vì khu Trường đua F1 là nơi tập kết của các khí tài quân sự và các chiến sĩ lúc đó mang cả súng", anh Danh chia sẻ với Tri Thức - Znews, cho biết rất bất ngờ khi video mình vô tình quay lại và chia sẻ đã viral khắp các diễn đàn.

Các chiến sĩ kéo lùi chiếc xe khỏi chỗ ngập nước. Ảnh cắt từ clip.

"Trời mưa tầm tã, ngập sâu nhưng các anh bộ đội không ngần ngại, cứ thế lao xuống nước, cùng nhau đưa xe ra khỏi vùng ngập. Hình ảnh ấy khiến tôi rất xúc động, biết ơn và thật trân trọng, tài xế quá may mắn khi được hỗ trợ kịp thời", anh Danh bày tỏ.

Khi các chiến sĩ hò nhau đưa xe ra khỏi chỗ ngập, người dân đã cùng reo vang cổ vũ và vỗ tay như một lời cảm ơn.

Trên các diễn đàn, nhiều người để lại lời khen cho những chiến sĩ hết lòng vì dân: "Ấm lòng quá, sáng nay mình cũng mắc kẹt vì mưa ngập, nhưng thấy cảnh này cũng đỡ mệt mỏi rất nhiều", "Chúc các chiến sĩ mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hình ảnh quá đẹp, dù ở đâu thì tình quân dân vẫn luôn thắm thiết như vậy".

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn từ đêm 25 đến ngày 26/8 đã gây ra cảnh ngập lụt ở nhiều tuyến đường khắp thủ đô Hà Nội. Anh Danh cho biết sáng nay, khu vực mặt trước sân vận động Mỹ Đình gần như không thể di chuyển vì ngập sâu.

Sáng nay, anh đưa con 6 tuổi đi học từ rất sớm, nhưng đi ra đến phố Đỗ Xuân Hợp thì giáo viên mới báo nghỉ học. Phía sau quá nhiều xe dồn lên, trong khi phía trước đường ngập khiến các xe không di chuyển được nên hai bố con mắc kẹt khoảng 2 tiếng.

"Công việc của tôi đa phần có thể giải quyết online nên không nhất thiết lên văn phòng. Nhưng sáng nay công ty tôi cũng đã cho toàn bộ nhân viên các bộ phận được nghỉ ở nhà vì mưa lớn, không thể đi được", anh cho hay.

Anh Danh mắc kẹt 2 tiếng vì mưa ngập ở phố Đỗ Xuân Hợp. Ảnh: NVCC.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sâu trên diện rộng, nhiều người dân buộc phải nghỉ làm, cho con nghỉ học vì không thể di chuyển. Trên mạng xã hội, những hình ảnh đẹp khi người dân giúp đỡ lẫn nhau giữa mưa lớn được lan tỏa, gây xúc động.

Đêm 25/8, giữa mưa bão, anh Ngô Đình Quốc (26 tuổi, quê Phú Thọ) vẫn miệt mài chạy xe cứu hộ xuyên đêm, hỗ trợ miễn phí nhiều trường hợp gặp nạn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quốc cho biết chỉ nghĩ đơn giản là rảnh thì giúp người, đặc biệt là phụ nữ hoặc những ai không rành về xe cộ. “Tối qua tôi đăng lên hội nhóm để xem có ai cần cứu hộ. Không ngờ nhiều người quan tâm và gọi đến vậy. Một mình tôi không thể đi hết, nên chỉ giúp được những nơi xe vào được”, Quốc nói.

Suốt đêm 25 rạng sáng 26/8, anh đã hỗ trợ tổng cộng 5 trường hợp, chiếc cuối cùng được kéo về gara lúc hơn 5h sáng. Tất cả đều được Quốc từ chối nhận tiền.

Anh Nguyễn Đình Mạnh (trú tại An Khánh, Hà Nội) là một trong những người được anh Quốc giúp đỡ. Anh Mạnh kể khoảng 2h sáng, khi ra kiểm tra thì phát hiện ôtô đã ngập nửa bánh và chết máy.

“Tôi thật sự không hi vọng nhiều vì trời mưa xối xả, đường ngập sâu. Vậy mà chỉ 30 phút sau, Quốc có mặt và kéo xe tôi về gara an toàn. Xe may mắn chưa hư hại gì. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn ấy”, anh Mạnh xúc động nói.