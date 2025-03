Một nguồn tin thân cận với thân tín của Sean "Diddy" Comb nói với NY Post rằng 6 người con lớn của ông đang sống thác loạn nhờ tiêu tiền của ông bố nổi tiếng.

Trong khi Diddy chờ đợi phiên tòa hình sự liên bang về các cáo buộc buôn bán tình dục và tống tiền sẽ diễn ra ngày 5/5, các con của ông liên tục đi nghỉ dưỡng sang chảnh và lao vào các cuộc mua sắm xa xỉ cả trong lẫn ngoài nước.

"Đám trẻ này muốn mình trông giàu có và trưng trổ hình ảnh này trên mạng xã hội. Nhưng đó là tiền của Diddy. Có thể ông ấy cho phép chúng tiêu tiền, nhưng cũng có thể không", nguồn tin giải thích.

Kể từ khi Diddy bị bắt vào tháng 9/2024, máy bay riêng của ông trùm nhạc rap đã được sử dụng rất nhiều lần. Danh sách điểm đến dài dằng dặc như California, Hawaii, Texas, Florida và một số tiểu bang khác của Mỹ, cũng như Mexico, Italy, Ấn Độ, Ireland, Canada và St. Martin, theo dữ liệu chuyến bay.

Nguồn tin nói thêm: "Nhiên liệu máy bay phản lực không hề rẻ. Vậy mà cứ cách ngày, đám trẻ này lại bay đi đâu đó. Mỗi lần như thế, Diddy mất hàng nghìn USD tiền nhiên liệu, chưa kể chi phí khác".

Quincy (33 tuổi), Justin (31 tuổi), Christian (26 tuổi), Chance (19 tuổi), cặp song sinh D’Lila và Jessie (18 tuổi) - 6 người con lớn của Diddy - dường như không ngại chia sẻ các chuyến đi sang chảnh của mình trên mạng xã hội.

Christian gần đây đăng tải video chơi đùa trên bãi biển với em út Love. Chàng trai 26 tuổi cũng sắm đồng hồ nạm kim cương, áo khoác hàng hiệu và bước ra khỏi chiếc SUV với túi đồ từ 5 cửa hàng cao cấp.

Các bức ảnh khác cho thấy Christian với bạn gái, Raven Tracy, cưỡi lạc đà ở Mexico. Trên tài khoản của Tracy, con trai của Comb được thấy đeo chuỗi kim cương khổng lồ quanh cổ. Cặp đôi cũng tiệc tùng trên du thuyền.

Trong khi đó, Quincy và Chance cũng tận hưởng những thú vui đắt đỏ. Tháng trước, cặp song sinh D’Lila và Jessi khoe ảnh trên đảo St. Barts của Pháp. Hai cô nàng diện bikini của Christian Dior, tạo dáng trên du thuyền màu xanh đậm.

Nguồn tin nói thêm rằng ngoài quần áo hàng hiệu và các kỳ nghỉ dưỡng, 6 người con của Diddy còn hào phóng tặng tiền mặt cho bạn bè. "Khi mèo đi vắng, chuột làm gì? Trong lúc ông ấy chờ đợi phiên tòa, những đứa trẻ đó dám làm bất cứ điều gì".

Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản ròng của Diddy vào khoảng 400 triệu USD , giảm so với 740 triệu USD vào năm 2019. Sau khi Diddy bị bắt, các đài phát thanh nhanh chóng loại bỏ bài hát của ông khỏi danh sách phát, Billboard đưa tin. Do đó, các khoản thanh toán tiền bản quyền của ông trùm này có thể bị ảnh hưởng.

"Các con của Diddy hành động như thể ông ấy đã bị kết tội hay chết rồi. Cứ như ông ấy sẽ không quay lại. Nếu mèo quay lại, lũ chuột đó sẽ tiêu đời", nguồn tin chia sẻ.

Đại diện của Diddy và các con của ông không phản hồi về những thông tin này.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.