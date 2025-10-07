Các dạng viêm mũi thường gặp và cách điều trị

Viêm mũi là một bệnh lý phổ biến với nhiều triệu chứng bao gồm hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, khó chịu, ho, ngủ ngáy, viêm họng.

Viêm mũi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Viêm mũi thường do viêm sưng lớp niêm mạc trong khoang mũi và có thể đi kèm các bệnh lý khác như viêm xoang - họng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Nguyên nhân gây viêm mũi

Nguyên nhân gây viêm mũi có nhiều trong đó thường gặp là:

Yếu tố môi trường như khói thuốc lá, khói bụi, một số loại chất hóa học, lông vật nuôi…

Các loại virus và vi khuẩn gây bệnh tấn công.

Bệnh hen suyễn khiến người bệnh có hệ hô hấp nhạy cảm.

Một số bệnh lý mạn tính như bệnh phổi mạn tính, lupus ban đỏ, tiểu đường… làm suy yếu hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Một số loại thuốc (các chế phẩm không kê đơn và kê đơn khác nhau).

Thay đổi nội tiết tố hoặc mang thai.

Dấu hiệu viêm mũi

Các dấu hiệu của bệnh viêm mũi mà người bệnh cần lưu ý gồm có:

Đau mặt, đau đầu

Sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi

Viêm họng, ngứa họng

Ho

Chảy nước mắt

Hắt xì

Ngứa mắt và tai

Chức năng khứu giác, thính giác và vị giác suy giảm

Chảy dịch mũi sau

Ngủ ngáy

Các dạng viêm mũi thường gặp

Dưới đây là một số dạng viêm mũi thường gặp:

Viêm mũi do thuốc: các loại thuốc bao gồm thuốc xông xịt mũi, thuốc thông mũi, nhỏ mũi bị lạm dụng sẽ khiến cho các niêm mạc mũi kích ứng, nhạy cảm, mất sức đề kháng và gây ra viêm mũi nặng.

Viêm mũi vận mạch: mất cân bằng hệ thần kinh kiểm soát niêm mạc mũi khiến cho mạch máu mũi nhạy cảm, mạch máu bị giãn làm tăng tiết dịch mũi, chảy dịch và tắc nghẽn.

Viêm mũi dị ứng: các tác nhân gây bệnh thường là phấn hoa, nấm mốc, khói bụi và lông vật nuôi… khiến niêm mạc mũi sưng và thường sẽ khỏi sau vài ngày mà không cần sử dụng thuốc.

Viêm mũi teo: niêm mạc mũi viêm lâu ngày dẫn đến cứng và teo, hốc mũi mở rộng và có khả năng đóng vảy. Khứu giác bị giảm sút có thể khiến người bệnh không ngửi thấy mùi. Tình trạng viêm mũi có thể tái phát nhiều lần do vi khuẩn phát triển.

Viêm mũi do virus: virus cúm hoặc cảm lạnh gây ra viêm mũi, niêm mạc mũi sưng, nghẹt mũi, sổ mũi, tăng tiết dịch nhầy, hắt hơi…

Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt, người bệnh cần phải đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám kịp thời và đưa ra phương án điều trị hợp lý.

Điều trị viêm mũi

Tùy thuộc vào tình trạng và triệu chứng, bác sĩ sẽ có các phương pháp điều trị hợp lý. Với các trường hợp viêm mũi dị ứng do vi khuẩn, nấm mốc, lông động vật, phấn hoa… thì điều trị bằng cách loại bỏ tác nhân gây dị ứng hoặc sử dụng thuốc có thể được bác sĩ tư vấn. Người bệnh sẽ cần tránh tiếp xúc với nguồn gây dị ứng và loại bỏ chúng ra khỏi môi trường sinh hoạt nếu có thể.

Một số loại thuốc giúp giảm tình trạng dị ứng bao gồm thuốc xịt mũi corticosteroid, thuốc kháng histamin, nước muối sinh lý, thuốc thông mũi hoặc một vài loại thuốc khác.

Trường hợp viêm mũi không do dị ứng cũng có thể sử dụng các loại thuốc trên.

Điều trị bằng cách phẫu thuật được chỉ định nếu bác sĩ thấy các bất thường trong cấu trúc khoang mũi của người bệnh.

Cách phòng ngừa bệnh viêm mũi

Các bước phòng ngừa bệnh viêm mũi người bệnh có thể thực hiện gồm có:

Tăng cường sức đề kháng của bản thân bằng việc sử dụng các thực phẩm có nhiều vitamin như rau xanh, trái cây giúp cải thiện hệ miễn dịch.

Sử dụng thực phẩm giàu omega – 3 nhằm giảm thiểu nguy cơ khiến dị ứng phát triển và ngăn đường hô hấp sưng tấy.

Sử dụng nước ấm, súp và canh ấm trong bữa ăn để làm loãng dịch mũi, giảm tình trạng tắc nghẽn mũi và cải thiện chức năng mũi.

Sử dụng tỏi, gừng, mật ong, rau mùi, hành, bạc hà… một cách hợp lý trong khẩu phần ăn của người viêm mũi.

Tránh môi trường ô nhiễm không khí, khói bụi, khói thuốc và các chất gây dị ứng.

Không lạm dụng thuốc kể cả các loại thuốc xịt mũi, thông mũi nếu không nhận được chỉ định từ bác sĩ.

Tránh các loại thực phẩm cay nóng như tiêu, ớt, mù tạt và các thực phẩm dị ứng bao gồm cua, mực, tôm, trứng, đậu phộng, sữa… khiến người bệnh ho, hắt xì.

Tránh sử dụng các chế phẩm từ sữa gây tắc nghẽn đường thở và các chất kích thích như cà phê, bia, rượu… gây nghiêm trọng thêm tình trạng viêm mũi.