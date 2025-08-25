Các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xe hybrid để né thuế quan châu Âu

Hàng loạt các hãng xe Trung Quốc đang tận dụng các chính sách thuế quan tại châu Âu để đẩy mạnh các dòng xe hybrid, thay vì tập trung vào xe thuần điện như trước đây.

Trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp ôtô nội địa và phản ứng trước việc các hãng xe Trung Quốc nhận được trợ cấp lớn từ chính phủ, Liên minh châu Âu (EU) đã áp thuế nặng đối với xe thuần điện (EV) nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 10/2024.

Trước việc các mẫu xe thuần điện bị đánh thuế cao, các thương hiệu ôtô Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh các dòng sản phẩm hybrid nhằm "tận dụng" mức thuế thấp hơn tại châu Âu.

Tuy nhiên, thay vì kìm hãm làn sóng xe Trung Quốc, chính sách này lại tạo cơ hội để các thương hiệu đến từ quốc gia tỷ dân khai thác một "kẽ hở" trong hệ thống thuế quan: tập trung vào xe hybrid (HEV và PHEV).

Khác với xe thuần điện, các dòng hybrid chịu thuế quan thấp hơn, trong khi vẫn được ưa chuộng tại châu Âu. Đây là lý do khiến nhiều hãng Trung Quốc chuyển hướng mạnh sang xuất khẩu các sản phẩm hybrid vào thị trường này để giảm chi phí và duy trì doanh số.

Mức thuế đánh trực tiếp vào giá trị xe khiến những dòng sản phẩm thuần điện của Trung Quốc dần kém sức cạnh tranh so với các đối thủ tại "lục địa già", tuy nhiên đã mở ra cơ hội cho các dòng xe hybrid đến từ châu Á.

Theo báo cáo mới nhất của Dataforce, BYD đã đăng ký hơn 20.000 xe PHEV tại EU trong nửa đầu năm nay, gấp 3 lần so với tổng lượng PHEV hãng này nhập khẩu trong cả năm 2024. MG cũng đạt kỷ lục tương tự, khi lượng PHEV bán ra trong 6 tháng đầu năm đã vượt qua cả năm trước. Lynk & Co cũng ghi nhận mức tăng chưa từng có với dòng PHEV tại thị trường châu Âu.

So với EV, mức chênh lệch chi phí là rất lớn. Mỗi chiếc BYD Atto 3 bán ở Đức hiện phải chịu tổng thuế 27% (bao gồm 10% thuế cơ bản và 17% thuế bổ sung), tương đương khoảng 10.000 Euro (khoảng 11.600 USD ). Trong khi đó, mẫu PHEV BYD Seal U chỉ phải chịu 10% thuế, tức khoảng 3.999 Euro (khoảng 4.600 USD ) trên giá khởi điểm 39.999 Euro.

Khách hàng đang lựa chọn các mẫu xe tại phòng trưng bày BYD Pioneer Store đặt tại Stuttgart, Đức. Trong nửa đầu năm 2025, BYD đã đăng ký hơn 20.000 xe PHEV tại châu Âu, gấp 3 lần so với tổng lượng PHEV hãng này nhập khẩu trong cả năm 2024.

SAIC, tập đoàn sở hữu thương hiệu MG, thậm chí còn chịu mức thuế cao nhất lên tới 45,3% cho các mẫu EV nhập khẩu vào EU. Hệ quả là doanh số EV của hãng tại châu Âu đã sụt giảm tới 60% trong 6 tháng đầu năm nay. Thay vào đó, MG chuyển hướng sang loạt xe hybrid như MG HS, MG ZS và MG 3, giúp doanh số của hãng tại khu vực này tăng trưởng ngược dòng.

Bà Beatrix Keim, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ôtô (CAR) ở Đức, nhận định với trang Handelsblatt: "Việc các nhà sản xuất Trung Quốc thay đổi chiến lược sau khi EU áp dụng mức thuế đặc biệt là điều tất yếu để duy trì lợi nhuận tại châu Âu".

Nếu không có biện pháp quyết liệt, thị trường châu Âu sẽ dễ dàng bị các thương hiệu xe đến từ Trung Quốc chiếm lĩnh, vốn có mức giá tốt hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ.

Dù nhận thức rõ kẽ hở này, Ủy ban châu Âu (EC) dường như chưa có động thái mạnh tay để siết lại. Thay vào đó, giới chức EU tỏ ra hy vọng có thể đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại với các hãng xe Trung Quốc, những đối thủ đang mở rộng sự hiện diện một cách quyết liệt trên thị trường toàn cầu.