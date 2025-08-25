Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

Thời tiết Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần hai khá thất thường, nhưng với các chiến sĩ trong Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân nói riêng và toàn thể chiến sĩ nói chung, việc được sải bước trong đội hình diễu binh trên quảng trường lịch sử là niềm vinh dự đặc biệt. Ảnh: Phương Lâm.