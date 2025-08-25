Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

  Thứ hai, 25/8/2025 07:17 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định và tư thế chỉnh tề của các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tạo nên khung cảnh mãn nhãn, đầy cảm xúc.

hop luyen dieu binh anh 1

Khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học uy nghiêm trong bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ. Để có được đội hình chuẩn, bước chân đều và đẹp mắt cho ngày 2/9, các chiến sĩ phải tập luyện nghiêm túc hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 2

Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình nổi bật với chiếc mũ nồi xanh sải bước trên đường, tay cầm súng vững chắc. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 3

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta bước những bước đều tăm tắp, đội hình chỉnh tề trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tối 24/8. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 4

Thời tiết Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần hai khá thất thường, nhưng với các chiến sĩ trong Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân nói riêng và toàn thể chiến sĩ nói chung, việc được sải bước trong đội hình diễu binh trên quảng trường lịch sử là niềm vinh dự đặc biệt. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 5

Trong bộ quân phục trắng, khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tập trung bước đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 6

Khối nữ Quân nhạc, hay thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Mang trên người trống, kèn nặng 10-19 kg, song các nữ chiến sĩ vẫn sải bước đúng nhịp suốt quá trình diễu binh. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 7hop luyen dieu binh anh 8hop luyen dieu binh anh 9hop luyen dieu binh anh 10

Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Thu Hiền.

hop luyen dieu binh anh 11

Bên cạnh các lực lượng công an, quân đội Việt Nam còn có sự góp mặt của quân đội nước ngoài. Khối quân đội Campuchia bước đi trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, nhịp chân dứt khoát, tạo nên khung cảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. Sau khi qua lễ đài, các khối quân đội nước ngoài sẽ di chuyển theo bốn tuyến đường đã được bố trí. Ảnh: Duy Hiệu.

hop luyen dieu binh anh 12

Các quân nhân Campuchia bước đi trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ diễu binh mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với những quốc gia láng giềng và bạn bè truyền thống. Ảnh: Duy Hiệu.

hop luyen dieu binh anh 13

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra thành công. Sắp tới, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.

Người dân đặt ô, dép, balo giữ chỗ đẹp chờ xem hợp luyện diễu binh

Sáng sớm 24/8, người dân Hà Nội đã có mặt dọc các tuyến đường chờ xem hợp luyện diễu binh, không quên mang theo ô, ghế, thậm chí là đặt dép để giữ chỗ.

18 giờ trước

Đoàn xe tăng, khí tài đi giữa 'rừng' cờ đỏ sao vàng

Chiều 24/8, dàn xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an hùng hồn đi giữa "rừng" cờ để đến khu vực tập luyện Quảng trường Ba Đình, trong tiếng reo hò của người dân.

13 giờ trước

Người dân bày 'mâm cỗ' trên vỉa hè chờ xem hợp luyện diễu binh

Nhiều gia đình có mặt từ sớm, chuẩn bị "ê hề" đồ ăn thức uống để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

20 giờ trước

Duy Hiệu - Phương Lâm - Thu Hiền - Thảo Liên

