Các loại vaccine tiêm nhắc cho trẻ 4-6 tuổi

Sắp vào lớp 1, nhiều trẻ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh khi hòa nhập môi trường tập thể. Tiêm nhắc vaccine là "tấm lá chắn" cần thiết để bảo vệ trẻ.

Một bé trai được tiêm vaccine sởi tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo bác sĩ Phan Võ Hạnh Nguyên, khoa Nhi tổng quát, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), tiêm nhắc vaccine ở giai đoạn tiền học đường là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đặc biệt, khi các em bắt đầu hành trình đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Bác sĩ Phan Võ Hạnh Nguyên nhấn mạnh tiêm nhắc vaccine cho trẻ 4-6 tuổi là bước quan trọng để duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài. Sau khi hoàn thành các mũi tiêm cơ bản trong hai năm đầu đời, miễn dịch của trẻ không kéo dài vĩnh viễn mà sẽ suy yếu dần sau 3-5 năm.

Vì vậy, khi trẻ chuẩn bị vào mẫu giáo hoặc tiểu học, bắt đầu tiếp xúc với môi trường tập thể, việc tiêm nhắc đúng lúc là rất cần thiết.

Giai đoạn tiền học đường là lúc trẻ rời khỏi môi trường gia đình khép kín, bước vào xã hội rộng lớn hơn, nơi vi khuẩn và virus dễ lây lan qua tiếp xúc gần, ho, hắt hơi hoặc dùng chung đồ vật. Các bệnh như ho gà, bạch hầu, sởi, thủy đậu... rất dễ lây, khiến trẻ chưa tiêm nhắc có nguy cơ cao mắc bệnh và trở thành nguồn lây cho những em bé chưa đủ tuổi tiêm phòng.

Không chỉ bảo vệ trực tiếp sức khỏe của trẻ, việc tiêm nhắc còn góp phần xây dựng miễn dịch cộng đồng. Khi phần lớn trẻ được tiêm chủng đầy đủ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm, tạo "lá chắn" bảo vệ những người chưa thể tiêm hoặc có hệ miễn dịch yếu.

Để bảo vệ con, cha mẹ nên:

Kiểm tra lịch tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót các mũi tiêm nhắc quan trọng trong giai đoạn 4-6 tuổi.

Liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và thực hiện tiêm nhắc đúng thời điểm.

Chia sẻ thông tin với người thân, bạn bè để cùng nhau bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Việc tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch là cách thiết thực và bền vững nhất để kiểm soát và tiến tới loại trừ một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong cộng đồng.