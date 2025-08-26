Các lực lượng âm thầm bảo đảm an ninh cho lễ diễu binh 2/9

|
Tối 21 và 24/8, các buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm TP Hà Nội. Cùng với các khối diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần rất lớn cho thành công của sự kiện. Dọc các tuyến đường khối diễu binh, diễu hành đi qua luôn có sự hiện diện của các lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động, Dân quân tự vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn... Ảnh: Phương Lâm.
Các cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khắp các tuyến đường, nút giao có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai nhiều lớp, nhiều vòng, nhiều phương án. Ảnh: Phương Lâm.
Cảnh sát giao thông là lực lượng quan trọng bảo đảm an toàn cho chương trình diễu binh. Sáng 23/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, 20 xe ôtô, 44 môtô dẫn đoàn từ 33 tỉnh thành tăng cường về thủ đô để phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm dịp 2/9. Ảnh: Việt Linh.
Các chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, cũng triển khai các phương án một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn sự kiện A80. Đội Cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các vị trí trọng yếu, xử lý các tình huống phức tạp, góp phần tạo nên các vành đai an ninh vững chắc. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, các lực lượng làm nhiệm vụ luôn niềm nở, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ảnh: Việt Linh.
Để đảm bảo an toàn cho sự kiện chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được Công an TP Hà Nội triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, đội an ninh cơ sở... Ảnh: Phương Lâm.
Sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II Bộ Quốc phòng trên đường phố thu hút sự chú ý của người dân. Các chiến sĩ che kín mặt, làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Ảnh: Thuận Thắng, Phương Lâm.
Lực lượng Kiểm soát quân sự tham gia phân luồng giao thông, giữ trật tự tại các điểm đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Đinh Hà.
Lực lượng Dân quân tự vệ tại chỗ cũng tham gia bảo đảm an toàn, phối hợp điều phối để đảm bảo trật tự cho chương trình. Ảnh: Duy Hiệu.
Xuyên suốt từ trước, trong và sau khi chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra, các lực lượng bảo đảm an ninh luôn túc trực. Bên cạnh phong thái nghiêm nghị, quyết liệt khi làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ và chiến sĩ cũng thân thiện chụp ảnh check-in, giao lưu cùng người dân đến xem diễu binh. Ảnh: Việt Linh.
