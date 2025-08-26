Các lực lượng âm thầm bảo đảm an ninh cho lễ diễu binh 2/9

Tối 21 và 24/8, các buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm TP Hà Nội. Cùng với các khối diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần rất lớn cho thành công của sự kiện. Dọc các tuyến đường khối diễu binh, diễu hành đi qua luôn có sự hiện diện của các lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động, Dân quân tự vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn... Ảnh: Phương Lâm.