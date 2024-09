Các nhóm chạy bộ quá tải vì ai cũng muốn tìm người yêu

Hàng nghìn người độc thân ở New York đổ về các nhóm chạy bộ để tìm bạn tâm giao nhưng một số người cho biết thị trường này đang bão hòa như các ứng dụng hẹn hò.

Sau 4 tháng hoạt động, câu lạc bộ (CLB) chạy Lunge ở thành phố New York (Mỹ) có khoảng 1.000 thành viên, tăng từ 30 thành viên vào buổi chạy đầu tiên. Các nhóm chạy bộ từng là nơi lý tưởng để những người độc thân tìm đối tượng phù hợp mà không cần Tinder hay Hinge.

Tuy nhiên, từ khi số người chạy bộ tăng đột biến, cộng đồng chạy bộ này lại phát sinh không ít xung đột: một số người tán tỉnh nhau rồi bỗng nhiên biến mất, một số nói dối về tình trạng hôn nhân và số khác phải chạm mặt người yêu cũ mỗi lần chạy bộ cùng cả nhóm.

Các CLB chạy đang trở nên quá tải và xuất hiện không ít vấn đề tương tự ứng dụng hẹn hò. Dù vậy số người tham gia các buổi chạy vẫn không ngừng tăng lên.

Tăng theo cấp số nhân

Mùa hè bắt đầu cũng là thời điểm các nhóm chạy bộ ở New York trở nên nổi tiếng. Mỗi thứ tư, đường chạy The West Side ở New York tràn ngập những cư dân New York trẻ tuổi đến để “săn lùng” người độc thân trẻ tuổi, săn chắc và đang chạy bộ.

Các influencer trên TikTok cũng xuất hiện để sáng tạo nội dung về lối sống độc thân. “Tôi sẽ chạy ở các CLB cho đến khi tìm thấy vợ tương lai”, một TikToker viết trong một bài đăng.

“Tôi muốn tìm một người bạn tâm giao ở New York”, Fernanda Puentes, một bảo mẫu 29 tuổi, cho biết. “Các ứng dụng hẹn hò trở nên điên rồ và tôi cố gắng gặp một vài người theo cách tự nhiên nhất. Tôi cũng thích chạy bộ và vận động, vậy thì tại sao không tham gia các nhóm chạy?”.

CLB chạy Lunge hiện có khoảng 1.000 thành viên.

CLB Lunge hưởng lợi từ New York - một thành phố sầm uất và hiện đại nhưng đầy ắp người “đói khát” một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Bằng cách tổ chức một buổi chạy kéo dài 4,8 km với đích đến là một bán bar ở phía tây thành phố, CLB này thu hút hàng trăm người trong mỗi buổi chạy. Lượng người tham gia đông đến nỗi ban tổ chức phải thuê thêm một quán bar gần đó.

“Mọi người dễ gắn bó với nhau khi có cùng mục đích, ví dụ như cùng chạy đến một quán bar cách đó 5 km”, cô Steive Bowen, chuyên gia tư vấn hẹn hò, cho biết. “Một mối tình lãng mạn có thể bắt đầu tại đây”.

Lunge hoạt động bằng cách phối hợp với CLB chạy và nhóm uống rượu để đơn giản hóa quá trình tìm người yêu cho các thành viên độc thân.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ có 30 người nhưng sau một vài video TikTok, chúng tôi có khoảng 1.000 người”, chủ nhiệm Lunge Run Club, ông Rachael Lansing, cho biết. “Lượng thành viên tăng theo cấp số nhân, gần như tăng gấp đôi sau mỗi tuần”.

Xin số điện thoại rồi biến mất

Lansing nói những người độc thân tham gia CLB sẽ được yêu cầu mặc trang phục đen trong khi các cặp đôi có thể tự do chọn màu áo (trừ màu đen). Dù vậy, theo ghi nhận, khó tìm được một ai đó không mặc đồ đen trong quán bar Greenwich Village ở phía tây New York.

Annie Jorrgensen, nhà sáng tạo nội dung 28 tuổi, là 1 trong 30 thành viên đầu tiên của CLB chạy. “Vào thời gian hạnh phúc đó, tôi nhớ mình có thể làm quen với mỗi người độc thân trong CLB”, cô kể. “Tôi bỏ 1 buổi chạy vì có việc riêng và khi trở lại, có thêm 100 người độc thân mới”.

Sylvia Wadolowski, 23 tuổi (bên trái) và Ashley Korn, 29 tuổi, có một số trải nghiệm không tốt ở CLB chạy.

Những người chạy bộ có thể chen vào dòng người trước, trong và sau mỗi buổi chạy. Họ được phép giới thiệu ngay khi xuất hiện dù phần giới thiệu này thường bị gián đoạn bởi cơn thở dốc và tiếng giày sneaker nện xuống vỉa hè. “Nếu định mệnh của đời bạn xuất hiện, chắc cũng khó để nhận ra giữa biển người này”, Jorrgensen nói.

“Với số người chạy bộ choáng ngợp, kể cả khi có ai đó lọt vào mắt xanh, bạn cũng khó mà thấy họ lần thứ hai vào tuần sau”, Barbara Cheng, một chuyên viên tài chính 29 tuổi, nhận xét. “Bạn phải chồm tới, xin số điện thoại và hẹn một cuộc đi chơi. Xu hướng chạy bộ hẹn hò chỉ dành cho những người rất, rất hướng ngoại”.

“Một vài người từng hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi cho họ. Không có ai liên lạc với tôi sau đó”, Ashley Korn, một chuyên viên tài chính 29 tuổi, kể.

“Tôi từng nghe về một số người cố ý mặc màu đen dù họ đã có người yêu”, Sylvia Wadolowski, một người mẫu 23 tuổi, đi bên cạnh Korn và nói. “Bạn sẽ phải tự điều tra tình trạng yêu đương của đối phương”.

Thế hệ thèm người

Dù các nhóm chạy đang quá tải, những người độc thân tại đây cho biết họ không có ý quay lại các ứng dụng hẹn hò.

“Bạn phải mất 5 phút trong cuộc hẹn đầu tiên để biết mình có hứng thú theo đuổi đối phương hay không”, Jorrgensen chỉ ra. “Bạn phải gặp trực tiếp để biết người đó có phù hợp với mình hay không”.

Số người sẵn sàng trả tiền cho những ứng dụng như Tinder giảm vào năm 2024, theo dữ liệu từ “gã khổng lồ” hẹn hò Match Group, tập đoàn sở hữu Tinder và Hinge.

Dù chưa tìm được người yêu, một số người vẫn tìm được nhóm bạn thân mới trong những buổi uống rượu sau khi chạy.

Người dùng phải trả tiền nếu muốn đặt tiêu chuẩn cho các đối tượng trên Tinder và sự kỳ thị chị tộc, giới tính ngày càng nặng nề, nhiều người dùng nhận xét. Đó là lý do mà thế hệ trẻ ngày nay đang rất “thèm người”, theo chuyên gia hẹn hò Bowen.

“Chúng ta mắc kẹt trong thế giới công nghệ và không biết cách tán tỉnh, tương tác với đối tượng tiềm năng ngoài đời thực”, chuyên gia nhận xét. “Nhiều người đang lo âu khi phải trò chuyện trực tiếp nhưng bằng cách tham gia vào các nhóm chạy bộ và đẩy mình vào một vòng an toàn to lớn, bạn học cách giao tiếp”.

Việc tập thể dục cũng rất tốt cho cơ thể, Bowen nói. “Và bạn cũng có thể rèn luyện cách tán tỉnh người yêu trong các sự kiện này”.

Trả lời NBC News, các cô gái, dù chưa tìm thấy người yêu, cho biết họ đã có một nhóm bạn mới. Họ khá chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu giao tiếp xã hội như trước.