Các nước trên thế giới có cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Hầu hết quốc gia Đông Nam Á chưa hạn chế việc mang xe đạp điện lên tàu, song nhiều thành phố ở châu Âu hiện đã cấm loại xe này trên các phương tiện giao thông công cộng.

Sáng 12/8, mạng xã hội xuất hiện thông tin Hà Nội Metro cấm hành khách mang xe điện và xe có gắn pin vào nhà ga và lên tàu để đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, áp dụng với 2 tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy.

Không lâu sau đó, Hà Nội Metro xác nhận sự việc, đồng thời cho biết hiện nay chưa có quy định để cấm mang các loại xe điện, xe có gắn pin lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị. Hành khách vẫn tiếp tục được mang loại phương tiện này lên tàu.

Vậy các nước trên thế giới đang quản lý việc mang xe đạp điện, xe có gắn pin lên tàu điện ra sao?

Nhiều nước trong ASEAN cho phép

Thái Lan là một trong những quốc gia có hệ thống tàu điện trên cao lâu đời và phát triển mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Hệ thống tàu điện trên cao BTS Skytrain tại thủ đô Bangkok có 3 tuyến, 62 nhà ga với tổng chiều dài khoảng 70 km.

Xe đạp điện vẫn được phép mang lên tàu điện trên cao tại Thái Lan. Ảnh minh hoạ: BTS Skytrain

Theo thông tin an toàn trên website chính thức của BTS Skytrain, cũng như ghi nhận các chia sẻ từ cộng đồng trên mạng xã hội, xe đạp điện, xe chòi (xe scooter) điện có gắn pin không bị cấm mang lên tàu tại Thái Lan.

Cụ thể, website chính thức của BTS Skytrain nêu rõ, xe đạp gấp có thể mang lên tàu bất cứ thời điểm nào, còn xe đạp không gấp chỉ được phép mang lên trong cung giờ sáng sớm hoặc tối muộn.

Trong khi đó, không có thông tin về việc cấm hay hạn chế xe có gắn pin lithium-ion.

Tương tự Thái Lan còn có Singapore. Theo quy định trên trang web của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), các loại xe đạp và thiết bị di chuyển cá nhân (ví dụ như xe chòi điện, ván trượt tự cân bằng...) được phép mang lên tàu vào mọi cung giờ trong ngày.

Các phương tiện này không được có kích cỡ vượt quá 120 x 70 x 70 (cm), bắt buộc phải gấp gọn nếu là xe có thể gấp, và phải tắt nguồn nếu là xe điện hoặc có gắn pin.

Tuy nhiên, LTA cũng có những quy định riêng với các loại xe đạp điện được phép lưu thông. Đơn cử như pin phải có chứng nhận UL2272 về chống cháy, công suất tối đa 48 V và dung lượng tối đa 20 Ah.

Tìm hiểu quy định một số tuyến đường sắt đô thị tại các quốc gia ASEAN khác như Malaysia, Indonesia hay Phillipines, không có quy định cụ thể về việc cấm mang xe đạp điện hay xe có gắn pin lên tàu, chủ yếu chỉ giới hạn về kích thước và cung giờ cho phép mang xe lên.

Một số nước châu Âu cấm mang xe gắn pin lên tàu

Khác với khu vực ASEAN, một số quốc gia châu Âu hiện đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế việc mang theo phương tiện cá nhân gắn pin lithium-ion lên tàu điện công cộng, ví dụ như xe đạp điện hay xe chòi điện.

Xe đạp điện đã bị cấm mang lên các phương tiện công cộng tại nhiều thành phố ở châu Âu. Ảnh minh hoạ: NCA NewsWire

Tại Anh, từ ngày 31/3, Cơ quan Giao thông vận tải London (TfL) thông báo cấm xe đạp điện không gấp trên hầu hết mạng lưới giao thông công cộng của thành phố này, do lo ngại pin lithium-ion có thể gây cháy nổ. Tuy nhiên, xe đạp điện loại có thể gấp vẫn được phép mang lên, do loại xe này ít nguy cơ bị độ chế.

Trong khi đó, xe chòi điện đã bị cấm trên mạng lưới giao thông công cộng tại London từ cuối năm 2021.

Ireland là một quốc gia khác tại châu Âu đã ban hành lệnh cấm mang xe chòi điện lên phương tiện công cộng, áp dụng từ tháng 10/2024. Lý do cũng vì lo ngại pin lithium-ion gây cháy nổ.

Tuy nhiên, xe đạp điện và xe scooter điện cho người khuyết tật (mobility scooter) không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này.

Thành phố Berlin (Đức), cũng bắt đầu cấm mang xe chòi điện lên tàu từ ngày 1/5/2024, do loại phương tiện này hiện chưa có tiêu chuẩn rõ ràng cho pin lithium-ion, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo trang The Sun của Ireland, thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) cũng đã cấm xe chòi điện trên mạng lưới giao thông công cộng.

Còn theo trang News của Australia, chính quyền các bang News South Wales và Victoria đang xem xét nghiêm túc việc cấm xe đạp điện và xe chòi điện trên các tuyến tàu và metro để hạn chế nguy cơ cháy do pin lithium-ion.