Các quốc gia làm gì để phổ biến 'xăng pha cồn'?

Xăng E5, E10 hay thậm chí E20 đã dần được áp dụng tại nhiều quốc gia với các giải pháp khác nhau.

Xăng pha ethanol đã xuất hiện tại Ấn Độ từ năm 2005, bắt đầu với tỷ lệ 5%. Từ năm nay, Chính phủ quốc gia này quyết định chuyển sang sử dụng xăng E20, với nồng độ ethanol lên mức 20%. Ban đầu, quy định này khiến nhiều người lo ngại hỏng động cơ khi hàm lượng nồng độ cồn cao.

Theo Cartoq, Ethanol hút ẩm, khiến E20 dễ hấp thụ hơi nước hơn xăng thường. Trong khí hậu ẩm của Ấn Độ, nguy cơ phân tách pha trong bình nhiên liệu tăng cao. Nước có thể lắng xuống đáy, phía trên là ethanol và trên cùng là xăng.

Nếu bơm nhiên liệu hút phải lớp nước, động cơ có thể bị gỉ, bỏ máy và hỏng kim phun. Điều này chỉ xảy ra với các loại xe đời cũ, động cơ không đạt điều kiện sử dụng xăng pha ethanol. Thông tin này phần nào gây hoang mang cho người dân tại các nước, ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, vấn đề này đã được các quốc gia nhanh chóng giải quyết. Ví dụ tại Brazil, Chính phủ đã tăng dần tỷ lệ pha ethanol tại trạm xăng, giúp người dùng làm quen với loại nhiên liệu mới. Brazil còn phổ biến xe “flex-fuel” với hệ thống nhiên liệu bền hơn và phần mềm động cơ thích ứng.

Bộ Dầu mỏ và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ nhanh chóng thông báo chưa có ca hỏng động cơ nào do E20 được xác nhận bằng nghiên cứu khoa học. Các thử nghiệm nội bộ cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu chỉ giảm nhẹ ở xe tương thích, và giảm nhiều hơn ở xe đời cũ nhưng có thể khắc phục bằng bảo dưỡng định kỳ.

Tại một số quốc gia, xăng pha ethanol đã được nâng lên mức 80-100%, dành cho nhóm xe flex-fuel. Ảnh: Orfonline.

Để giúp người dân làm quen với loại xăng mới, Ấn Độ cũng bắt đầu đưa ra các giải pháp. Ví dụ khu vực đô thị với xe đời mới có thể áp dụng E20 trước, còn vùng nông thôn nên bán song song E10 và E20 trong thời gian chuyển tiếp. Quốc gia này cũng liên kết với nhà sản xuất, triển khai các chương trình ưu đãi hỗ trợ người dùng đổi xe cũ lấy xe tương thích E20, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

Ở Brazil, chính phủ đã điều chỉnh giá của nhóm xăng mới, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này.

Nhìn chung chương trình pha ethanol vào xăng có thể giảm khí thải, giảm nhập khẩu dầu và hỗ trợ nông dân bằng việc tạo thị trường tiêu thụ nguyên liệu sinh học.