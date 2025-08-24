Các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc khẩn trương chống bão Kajiki

Hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hiện được đặt trong tình trạng báo động do bão Kajiki, cơn bão thứ 13 trong năm nay, được dự báo sẽ kèm theo gió giật và mưa dông.

Vào lúc 20h ngày 23/8 (19h cùng ngày theo giờ Hà Nội), tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt và bão lên Cấp độ II, do gió mạnh và mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng biển và đảo của địa phương này.

Sân bay Quốc tế Phượng Hoàng Tam Á tại thành phố nghỉ dưỡng Tam Á của Hải Nam sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ 10h00 ngày 24/8.

Tàu thuyền trở về nơi tránh trú bão ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc ngày 23/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong khi đó, Cơ quan Chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt, bão và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp Cấp độ IV về kiểm soát bão, do gió mạnh lên ở các vùng duyên hải địa phương.

Theo Đài quan trắc khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn và gió mạnh được dự báo sẽ quét qua Bán đảo Lôi Châu và khu vực ven biển của các thành phố Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn từ ngày 24 đến 25/8.

Bão Kajiki phát triển từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào sáng 23/8. Lúc 19h (18h cùng ngày theo giờ Hà Nội), tâm bão cách thành phố Tam Á khoảng 510 km về phía Đông, tốc độ gió tối đa 25 mét/giây.

Dự báo, bão Kajiki tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ tiếp tục mạnh lên. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Tam Á từ chiều đến tối 24/8, trước khi hướng tới các vùng ven biển miền Trung và Bắc Bộ của Việt Nam.