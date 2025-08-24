Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc khẩn trương chống bão Kajiki

  • Chủ nhật, 24/8/2025 08:38 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hiện được đặt trong tình trạng báo động do bão Kajiki, cơn bão thứ 13 trong năm nay, được dự báo sẽ kèm theo gió giật và mưa dông.

Vào lúc 20h ngày 23/8 (19h cùng ngày theo giờ Hà Nội), tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt và bão lên Cấp độ II, do gió mạnh và mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng biển và đảo của địa phương này.

Sân bay Quốc tế Phượng Hoàng Tam Á tại thành phố nghỉ dưỡng Tam Á của Hải Nam sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ 10h00 ngày 24/8.

chong bao Kajki anh 1

Tàu thuyền trở về nơi tránh trú bão ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc ngày 23/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong khi đó, Cơ quan Chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt, bão và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp Cấp độ IV về kiểm soát bão, do gió mạnh lên ở các vùng duyên hải địa phương.

Theo Đài quan trắc khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn và gió mạnh được dự báo sẽ quét qua Bán đảo Lôi Châu và khu vực ven biển của các thành phố Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn từ ngày 24 đến 25/8.

Bão Kajiki phát triển từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào sáng 23/8. Lúc 19h (18h cùng ngày theo giờ Hà Nội), tâm bão cách thành phố Tam Á khoảng 510 km về phía Đông, tốc độ gió tối đa 25 mét/giây.

Dự báo, bão Kajiki tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ tiếp tục mạnh lên. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Tam Á từ chiều đến tối 24/8, trước khi hướng tới các vùng ven biển miền Trung và Bắc Bộ của Việt Nam.

https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-tinh-duyen-hai-mien-nam-trung-quoc-khan-truong-chong-bao-kajiki-20250824060751422.htm

TTXVN

chống bão Kajki Bão Trung Quốc Bão Kajiki Phượng Hoàng Tam Á Tam Á Mậu Danh Giang Môn

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Trung Quốc

      Trung Quốc
      • Thủ đô: Bắc Kinh
      • Diện tích: 9.562.900 km²
      • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
      • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
      • Mã điện thoại: +86
      • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

    Đọc tiếp

