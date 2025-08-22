Các trường đại học công bố điểm chuẩn lúc mấy giờ?

Ví dụ, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào 16h56 ngày 22/8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh có thể nhập học từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 3/8, hình thức nhập học là trực tuyến qua cổng nhập học trực tuyến do nhà trường cung cấp. Sau đó, các tân sinh viên sẽ được tham gia một số hoạt động đầu khóa như tuần sinh hoạt công dân, họp lớp và định hướng nghề nghiệp, khám sức khỏe... Ảnh: Duy Hiệu.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo do Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía bắc cũng sẽ dời xuống 16h ngày 22/8. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được giao nhiệm vụ chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc, gồm 65 cơ sở giáo dục đại học. Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là quy định bắt buộc các trường phải công bố bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, khách quan và công bằng cho tất cả thí sinh. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Đại học Hùng Vương TP.HCM dự kiến công bố điểm trúng tuyển vào 13h ngày 22/8. Thí sinh có thể xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2025. Nhà trường đưa ra thông báo này ngay sau khi Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo thêm 4 lần. Trước đó, vào sáng 20/8, nhà trường cho biết điểm chuẩn đợt 1 với mức điểm dao động từ 15-20, nhưng sau đó đã rút lại thông báo. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Công thương TP.HCM quyết định lùi lịch công bố điểm chuẩn đến 18h ngày 22/8. Trước đó, vào ngày 20/8, nhà trường cho biết chỉ tiêu năm 2025 là 8.500, nhưng tổng số nguyện vọng lên đến hơn 178.200. Theo đó, đại diện trường dự đoán một số ngành hot có thể tăng, trong khi một số ngành khác bằng năm ngoái hoặc giảm nhẹ. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 22/8. Năm nay, trường tuyển 2.260 chỉ tiêu cho 5 nhóm ngành đào tạo. Các phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo đề án riêng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Ảnh: Duy Hiệu.

Lịch công bố điểm chuẩn mới của Đại học Công nghiệp TP.HCM là 19h30 ngày 22/8. Năm nay, nhà trường sẽ livestream để công bố điểm thông qua các kênh truyền thông chính thức. Trước đó, vào ngày 19/8, nhà trường dự đoán điểm chuẩn nhiều ngành sẽ dao động từ 22-25 điểm. Nếu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, ngưỡng trúng tuyển có thể dao động ở mức 750-900 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Học viện Phụ nữ Việt Nam dự kiến công bố điểm chuẩn sớm hơn, trước 17h ngày 22/8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký ký túc xá từ 22-25/8 và cần xác nhận nhập học trước 30/8. Từ 26-27/8, tân sinh viên sẽ nhập học tập trung tại trường và bắt đầu các hoạt động đầu năm kể từ ngày 3/9. Ảnh: Duy Hiệu.

