Cách BYD 'né' thuế quan tại châu Âu

Lô 900 xe BYD Dolphin lắp ráp ở Thái Lan được vận chuyển lần đầu đến châu Âu, động thái được cho là nhằm tránh các khoản thuế quan lớn áp lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Car News China, BYD đã cho xuất khẩu lô xe Dolphin lắp ráp ở Thái Lan sang châu Âu, lần đầu tiên kể từ khi nhà máy xứ chùa vàng đi vào hoạt động hồi tháng 7/2024. Hơn 900 xe BYD Dolphin đã được đưa lên tàu Zhengzhou của BYD, khởi hành từ Thái Lan với điểm đến được xác định là Đức, Bỉ và Anh.

Nhà máy CKD ở Rayong (Thái Lan) là cơ sở sản xuất đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc hoàn toàn thuộc sở hữu của BYD. Với công suất thường niên 150.000 xe, sản phẩm từ nhà máy này phục vụ thị trường Thái Lan và sẽ được cho xuất khẩu sang các nước khác.

CKD – hay Completely Knocked Down – là phương pháp vận chuyển từng phụ tùng của xe đến nhà máy và lắp ráp ở quốc gia đích. Các nhà sản xuất ôtô chọn CKD làm phương án giảm thuế nhập khẩu cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất ở nước sở tại.

BYD Dolphin lắp ráp ở Thái Lan được xuất khẩu sang châu Âu. Ảnh: BYD.

Hồi tháng 7, BYD cho biết nhà máy ở Thái Lan đã cán mốc bàn giao 90.000 xe, chỉ khoảng một năm sau thời điểm chính thức đi vào hoạt động.

“Lần đầu tiên xuất khẩu Dolphin lắp ráp ở Thái Lan sang châu Âu không chỉ là một bước tiến trong chiến lược toàn cầu hóa của BYD mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu”, ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, cho biết.

Ôtô điện do Trung Quốc sản xuất đang phải đối mặt với các khoản thuế do Liên minh châu Âu áp đặt vào năm ngoái. Do BYD đã hợp tác với cuộc điều tra, nhà sản xuất ôtô này chỉ phải đối mặt mức thuế bổ sung 20,7%, bên cạnh thuế nhập khẩu 10% hiện hành.

Trong 7 tháng đầu năm, BYD bán được 545.003 ôtô điện ở các thị trường nước ngoài, tăng 133,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của China EV DataTracker cho thấy doanh số trên toàn cầu của BYD sau 7 tháng đạt gần 2,46 triệu xe, tương đương tăng trưởng 26,2% so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng doanh số BYD đang chậm lại khi trong tháng 7, doanh số chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 341.030 xe.