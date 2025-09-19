Cách để da nhạy cảm ‘dễ chiều’ hơn

Da nhạy cảm không chỉ là cảm giác khó chịu mà còn liên quan đến bất thường cấu trúc và chức năng da, khiến việc chăm sóc sai cách dễ gây phản ứng khó chịu.

Chăm sóc da nhạy cảm đúng cách để có hiệu quả tốt hơn. Ảnh: Freepik.

Tại hội thảo “Ứng dụng khoa học trong chăm sóc da” do Hội Da liễu TP.HCM tổ chức, TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Uỷ viên ban chấp hành Hội da liễu TP.HCM, đã trình bày chi tiết về hội chứng da nhạy cảm, đưa ra những phân tích khoa học về cơ chế sinh học và cách chăm sóc phù hợp.

Bác sĩ Tú nhấn mạnh da nhạy cảm không phải là hiện tượng mới và đã được nghiên cứu, định nghĩa rõ ràng hơn qua từng thời kỳ. Trước đây, da nhạy cảm được hiểu một cách chủ quan là không thể dung nạp mỹ phẩm, nhưng tới năm 1990, giới chuyên môn đã coi đây là một tình trạng thẩm mỹ.

Năm 2012, các nhà khoa học đưa ra thuật ngữ “hội chứng da nhạy cảm”, dựa trên hai yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan là da có hiện tượng bất thường như bong tróc, đỏ, còn chủ quan là cảm giác khó chịu dù bề mặt da bình thường.

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú chia sẻ chuyên môn về da nhạy cảm.

Từ năm 2017, diễn đàn quốc tế về ngứa định nghĩa da nhạy cảm là cảm giác khó chịu xuất hiện với các kích thích vô hại, không kèm theo các bệnh lý da và bề mặt da có thể bình thường.

Theo bác sĩ Ánh Tú, nguyên nhân da nhạy cảm liên quan đến lớp sừng mỏng, giảm lipit, bất thường ở các cầu nối tế bào sừng, tăng dày cảm giác thần kinh, giảm ngưỡng kích thích và tăng hoạt TRPV1, một thụ thể trên tế bào thần kinh cảm giác.

Những bất thường này khiến da dễ phản ứng với các yếu tố môi trường như nước, nhiệt độ, ánh sáng mặt trời, thậm chí ngay cả khi tiếp xúc với sản phẩm chăm sóc cơ bản. Ngoài ra, da nhạy cảm còn xuất hiện trong các giai đoạn đặc thù như hậu sản, khi sử dụng sản phẩm bôi không an toàn hoặc trong quá trình điều trị mụn trứng cá, khi lớp hàng rào bảo vệ da suy giảm.

Chăm sóc da nhạy cảm không chỉ dừng ở việc dưỡng ẩm, mà còn cần phục hồi hàng rào bảo vệ da, kiểm soát hoạt động của thụ thể TRPV1 (một cơ chế liên quan đến cảm giác nóng rát, ngứa) và cải thiện những bất thường của hệ thần kinh da.

Hannah Nguyễn nhấn mạnh khi lựa chọn sản phẩm nên tìm hiểu kỹ và lắng nghe nhu cầu thực sự của làn da.

Theo bác sĩ Tú, người có làn da nhạy cảm nên ưu tiên các sản phẩm công thức tối giản, nồng độ hoạt chất thấp, chứa thành phần phục hồi như ceramide, niacinamide, panthenol. Ngược lại, cần tránh những chất dễ gây kích ứng như retinoid, AHA/BHA nồng độ cao, ure hoặc lanolin.

“Chăm sóc đúng cách không chỉ giảm cảm giác khó chịu mà còn giúp da khỏe, hạn chế tình trạng bỏ trị trong điều trị mụn, vốn xảy ra với tỷ lệ lên đến 48% ở người châu Á”, bác sĩ Tú nói.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, Hannah Nguyễn - chủ blog Hannah Olala, một trong những kênh mỹ phẩm và chăm sóc da được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm, nêu lên thực tế hiện nay nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn sản phẩm chỉ vì thấy trên mạng xã hội hoặc theo KOL, mà không tìm hiểu kỹ hay lắng nghe nhu cầu thực sự của làn da.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hannah cho biết một số người lại lạm dụng mỹ phẩm quá mức, phụ thuộc vào sản phẩm, thậm chí bắt đầu chăm sóc bằng các hoạt chất mạnh khi còn quá sớm - điều này vốn không phải giải pháp tốt cho da, nhất là làn da nhạy cảm.

Đáng lo ngại hơn, trên mạng xuất hiện nhiều video hướng dẫn peel da không đúng cách, khiến da bong tróc thành từng mảng, trông rất đáng sợ; trong khi thực tế đây không phải phương pháp khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, cô nhấn mạnh chăm sóc da không tồn tại một công thức chung, mà là hành trình cá nhân hóa. Mỗi người cần học cách lắng nghe làn da, hiểu rõ hoạt chất và lựa chọn thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn.

Trước thực tế nhiều người có làn da nhạy cảm vẫn chăm sóc sai cách, nhiều hãng mỹ phẩm lớn trên thế giới nhấn mạnh vai trò đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình tìm lại sự tự tin và sự an toàn trong chăm sóc da.

Đại diện Garnier cho biết các giải pháp nên tập trung vào việc nâng cao hiểu biết của người dùng về da nhạy cảm, lựa chọn thành phần phù hợp, đồng thời phục hồi hàng rào bảo vệ da. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm kích ứng trước mắt mà còn cải thiện sức khỏe làn da lâu dài.