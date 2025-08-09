Cách phân biệt sốt xuất huyết và sốt phát ban

Sốt xuất huyết và sốt phát ban đều gây sốt cao, chấm đỏ trên da, biểu hiện khởi phát tương tự, khiến nhiều người khó phân biệt hai bệnh này.

Người bệnh sốt xuất huyết và sốt phát ban đều có biểu hiện sốt, mệt mỏi. Ảnh: Freepik.

Sốt xuất huyết và sốt phát ban đều khởi phát với triệu chứng sốt, khiến nhiều người nhầm lẫn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh gia tăng. Theo Bộ Y tế, một trong những cách nhận biết nhanh hai bệnh này tại nhà làthử “căng da”, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéo căng vùng da có chấm đỏ hoặc sung huyết.

Nếu vết đỏ biến mất ngay khi căng và xuất hiện lại nhanh khi buông tay, khả năng là sốt phát ban.

Nếu vết đỏ vẫn tồn tại hoặc chỉ xuất hiện lại sau khoảng 2 giây, có thể là sốt xuất huyết.

Ngoài ra, sốt xuất huyết thường sốt cao đột ngột 39-40°C, liên tục trong 3-4 ngày, khó hạ bằng paracetamol; khi hạ sốt có thể xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết như chấm đỏ dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam. Trong khi đó, sốt phát ban thường kèm triệu chứng hô hấp (ho, sổ mũi, đỏ mắt), ban da biến mất nhanh khi căng và ít nguy cơ biến chứng nặng.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng gồm đau bụng dữ dội, nôn nhiều, chảy máu bất thường, lơ mơ, khó thở, tay chân lạnh, tiểu ít. Khi có biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ sốc và biến chứng nguy hiểm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc hạ sốt khác ngoài paracetamol, không uống aspirin hoặc các thuốc chống viêm giảm đau không steroid để tránh nguy cơ chảy máu nặng. Người dân cần theo dõi sát diễn tiến, đặc biệt từ ngày thứ 3 của bệnh trở đi và đi khám để xét nghiệm máu nhằm chẩn đoán chính xác.