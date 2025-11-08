Cách Solaria Rise kể câu chuyện về lối sống của thế hệ trẻ

Solaria Rise được đặt tên để gợi nhớ đến tinh thần sống rực rỡ và tràn đầy năng lượng, nơi người trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng để bắt đầu hành trình an cư, tận hưởng.

Vài năm trở lại đây, work-life balance trở thành đích đến của thế hệ trẻ thành thị. Giữa nhịp đô thị xoay vần với vô vàn deadline và ánh đèn văn phòng, họ chọn cách sống chậm lại nhưng không đứng yên.

Từ làn sóng “dịch chuyển để sống tốt hơn” đến sự ra đời của Solaria Rise

Với nhiều người, work-life balance nghĩa là có thể làm việc ở bất cứ đâu và cũng thoải mái tận hưởng bất cứ khi nào. Bắt nhịp tinh thần ấy, Solaria Rise, phân khu cao tầng giữa lòng Waterpoint, ra đời như biểu tượng cho tinh thần “sống rực rỡ như ánh mặt trời”.

Người trẻ và các gia đình trẻ dịch chuyển khỏi nội đô để đến gần hơn những giá trị thực sự quan trọng, từ sức khỏe, cảm xúc đến chất lượng sống.

Mỗi ký tự trong tên gọi Solaria cũng trở thành một chương trong câu chuyện sống của người trẻ.

“S” trong “Smart living” (sống thông minh): Solaria Rise mở ra hành trình sống thông minh và linh hoạt, nơi người trẻ có thể làm việc, tận hưởng và phát triển bản thân trong cùng một không gian; nhịp sống hiện đại hòa cùng thiên nhiên mang đến trải nghiệm cân bằng cho một “ngôi nhà” đúng nghĩa của thế hệ năng động.

“O” trong “Opening community” (cộng đồng kết nối): Solaria Rise quy tụ cộng đồng cư dân trẻ, cởi mở và đầy năng lượng tích cực.

Tọa lạc tâm điểm cửa ngõ phía tây, dự án cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút di chuyển.

“L” trong “Lifestyle hub” (tâm điểm phong cách sống): Solaria Rise sở hữu chuỗi tiện ích đa năng, co-working space cho người trẻ chuộng phong cách làm việc linh hoạt; phòng gym hiện đại, công viên ven sông, công viên trung tâm 25 ha cho tín đồ thể thao; cùng country club và bến thuyền cho những ai yêu nhịp sống sôi nổi.

“A” trong “Aspire future” (khơi nguồn tương lai): Với mức giá từ 1,39 tỷ đồng , Solaria Rise là bước khởi đầu vừa vặn cho hành trình an cư và tích sản của người trẻ. Song, hơn cả giá trị hữu hình, đó là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, khi người trẻ bắt đầu tự chủ cuộc sống và xây dựng nền tảng tài chính, tinh thần, cộng đồng để vun đắp tương lai bền vững.

“R” trong “Resort-inspired landscape” (cảm hứng nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị): Lấy cảm hứng từ phong cách sống “resort living”, Solaria Rise được bao bọc bởi mảng xanh, hồ nước và tầm nhìn hướng sông Vàm Cỏ Đông, mang trọn cảm giác thư thái vào nhịp sống thường nhật.

Solaria Rise được bao bọc bởi mảng xanh, hồ nước. Ảnh phối cảnh.

“I” trong “Innovation” (đổi mới trong kiến tạo chuẩn sống): Được quy hoạch bởi CM+ (Australia) - đơn vị đạt giải vàng “Quy hoạch Đô thị Quốc gia”, Solaria Rise thể hiện tinh thần đổi mới trong từng chi tiết kiến trúc: Thiết kế mở đón sáng, đón gió tự nhiên và công nghệ vận hành thông minh. Tất cả tiên phong kiến tạo chuẩn sống khác biệt cho người trẻ tại khu tây TP.HCM.

“A” trong “Active & healthy living” (sống năng động, khỏe mạnh): Năng lượng sống khỏe được lan tỏa trong từng nhịp sinh hoạt, thông qua chuỗi tiện ích phong phú như đường chạy bộ, khu thể thao, yoga garden, công viên ven sông, hồ bơi xanh mát…

Hành trình sống trọn giữa đại đô thị tích hợp Waterpoint

Tọa lạc ở khu tây TP.HCM và ngay trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint, Solaria Rise thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích quy mô đã hiện hữu của toàn khu. Từ công viên trung tâm 25 ha, vịnh nước ngọt 8,6 ha, country club, tiện ích giáo dục, y tế chuẩn quốc tế đến tuyến dạo bộ ven sông và khu thể thao ngoài trời, mọi trải nghiệm đều trong tầm vài phút di chuyển.

Cư dân Solaria Rise được tận hưởng hệ tiện ích quy mô của đại đô thị Waterpoint.

Chỉ 40 phút di chuyển, họ đã có mặt ở trung tâm TP.HCM cho những cuộc gặp gỡ hay hẹn cà phê cùng đối tác. Khi trở về tổ ấm, họ lại tìm thấy nhịp sống thường nhật chậm rãi và an yên quen thuộc. Bởi mỗi khi chiều xuống, bữa BBQ bên hồ, vài vòng chèo kayak rộn tiếng cười hay lớp yoga giữa hoàng hôn khiến mọi căng thẳng tan biến, để ngày sống trọn vẹn khép lại bằng bình yên.

Tại Solaria Rise, mỗi người luôn được sống trọn từng khoảnh khắc theo nhịp riêng.

Khi giấc mơ an cư không còn gói gọn trong “bán kính trung tâm”, Solaria Rise được xem là điểm đến để người trẻ hiện thực hóa phong cách sống đa tầng trải nghiệm “Sống thông minh - Sống xanh - Sống kết nối - Sống năng lượng”. Đó là lý do trong bức tranh “dịch chuyển để sống tốt hơn” của thế hệ mới, Solaria Rise là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm sự cân bằng giữa kết nối và an yên.