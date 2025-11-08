Cách sử dụng gừng làm giảm đau dạ dày

Trong y học cổ truyền, gừng được xem là 'vị thuốc ấm' giúp điều hòa tỳ vị, xua tan khí lạnh và giảm đau dạ dày hiệu quả. Vậy nên sử dụng gừng thế nào để cơn đau dạ dày được xoa dịu an toàn nhất?

Gừng - vị thuốc cay ấm trong Đông y, giúp giảm đau dạ dày

Gừng có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày do có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là gingerol và shogaol, giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa, giảm viêm và thúc đẩy quá trình vận chuyển thức ăn và khí qua dạ dày và ruột dễ dàng hơn. Từ đó có thể làm giảm buồn nôn, đầy hơi và khó chịu nói chung ở dạ dày.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu còn phát hiện gừng làm tăng tốc độ làm rỗng dạ dày - quá trình đưa thức ăn từ dạ dày vào ruột non - giúp giảm đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở vùng bụng trên.

Hơn nữa, gừng có thể giúp thức ăn di chuyển dọc theo đường tiêu hóa hiệu quả hơn, nên nó đặc biệt hữu ích cho các cơn đau dạ dày liên quan đến tiêu hóa chậm hoặc buồn nôn nhẹ.

Giảm viêm đường ruột

Các hoạt chất chính trong gừng như gingerols, shogaols và zingerone có tác dụng giảm viêm thông qua nhiều cơ chế khác nhau trong đường ruột. Chúng giúp ngăn chặn hoạt động của các chất gây viêm, làm dịu kích ứng, giảm đau và khó chịu ở dạ dày. Đồng thời, các hợp chất này còn kích thích dạ dày tiết mucin - lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc khỏi tổn thương do axit, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Giảm buồn nôn và đau bụng

Gừng còn tác động lên các thụ thể serotonin (5-HT3) trong ruột và não, giúp điều hòa cảm giác buồn nôn và kiểm soát nhu động ruột - hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm giác của dạ dày sau bữa ăn. Theo TS Joshua Forman, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế St. Joseph, Đại học Michigan (Mỹ), cơ chế này góp phần giải thích vì sao gừng có hiệu quả trong việc giảm buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa.

Gừng chứa nhiều hợp chất có tác dụng làm giảm khó chịu ở dạ dày.

Ngoài ra, tác dụng ức chế canxi nhẹ của gừng còn giúp thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa, từ đó giảm co thắt, giảm đau bụng và hỗ trợ quá trình di chuyển tự nhiên của thức ăn và khí trong ruột, góp phần cải thiện tiêu hóa và giảm cảm giác đầy hơi, khó chịu.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tổng thể

Ngoài khả năng làm dịu cơn đau dạ dày, gừng còn hỗ trợ toàn diện cho hệ tiêu hóa. Loại thảo dược này có thể kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa và mật, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất.

Đồng thời, tác dụng chống viêm và chống oxy hóa của gừng giúp duy trì môi trường tiêu hóa cân bằng, góp phần giảm các triệu chứng của viêm dạ dày, bệnh viêm ruột và hội chứng ruột kích thích kèm tiêu chảy, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu cho đường ruột.

Chọn đúng dạng sử dụng:

Uống trà gừng ấm khi cảm thấy buồn nôn: Gừng sẽ giúp làm dịu cơn đau dạ dày, đồng thời nước ấm làm dịu cổ họng. Uống từng ngụm nhỏ để tránh gây áp lực lên dạ dày, đặc biệt là khi bạn đã nôn. Có thể uống 1 đến 2 cốc trà gừng mỗi ngày một cách an toàn.

Uống nước ép gừng: Hãy thử uống nước ép gừng bất cứ khi nào cảm thấy bụng khó chịu để giúp giảm một số triệu chứng.

Ăn gừng tươi hoặc thêm vào salad để tăng thêm hương vị: Ăn gừng nguyên chất là cách nhanh nhất để đưa gừng vào dạ dày nếu cơ thể cảm thấy không khỏe.

Mặc dù bia gừng đôi khi được quảng cáo là giúp giảm đau dạ dày, lượng gừng tươi không nhiều mà lượng đường bổ sung có thể quá mạnh đối với cơ thể, làm tình trạng khó chịu tại dạ dày nặng nề hơn.

Gừng có tác dụng làm loãng máu nhẹ, những người đang dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng khi sử dụng. Phụ nữ mang thai có thể sử dụng gừng để giảm buồn nôn một cách an toàn, nhưng nên hạn chế lượng đường tiêu thụ.

Với trường hợp bị trào ngược axit nên cẩn trọng khi dùng gừng vì dược liệu này đôi khi có thể làm các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.