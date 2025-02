Cách thức bà chủ Công ty Nhật Nam lừa đảo hàng chục nghìn người

Nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) Đầu tư thương mại bất động sản (BĐS) Nhật Nam chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng của hơn 25.000 người.

Như ANTĐ thông tin, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam cùng 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dùng "bẫy" lợi nhuận cao để "hút" vốn

Trong vụ án này, bị can Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân và thu được tổng số hơn 9.113 tỷ đồng . Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ đồng , bị can chiếm đoạt, sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Kết luận điều tra cho rằng, để thu hút các nhà đầu tư, nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) đưa ra chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

Cụ thể, khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, nhà đầu tư sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) theo ngày. Sau 2 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nộp tiền về công ty (trừ ngày nghỉ, lễ), mức phân chia lợi nhuận 7-8 %/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu về 168-192% giá trị hợp đồng.

Kèm theo đó, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn, thì hưởng mức ưu đãi càng cao như: tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng. Ví dụ khách nộp 100 triệu nhưng được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc CATP Hà Nội, thông tin về vụ án tại một buổi họp báo.

Với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông mở rộng, được chia cổ tức 3 tháng/lần, được tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu đồng…

Các chính sách đưa ra trong thời gian ngắn 10-30 ngày, tạo tâm lý khiến các nhà đầu tư muốn ký hợp đồng ngay để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian để cân nhắc, suy nghĩ.

Cùng với đó, bị can Thúy đưa ra cam kết về việc nhà đầu tư, đầu tư vào Công ty Nhật Nam không bị mất vốn. Để quảng cáo hình ảnh cho công ty, bà chủ Công ty Nhật Nam thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân đã đầu tư tiền vào doanh nghiệp này, những người đã có thời gian công tác trong ngành công an, quân đội... làm thành viên ban cố vấn.

Các cá nhân này với danh xưng thành viên ban cố vấn, có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty, quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Đồng thời, họ chia sẻ việc bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty này và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu Công ty Nhật Nam đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả và dùng tiền lãi để trả tiền phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đi chơi golf tiền vẫn về

Kết luận điều tra cũng làm rõ, hàng tháng hoặc nhân dịp các sự kiện như thành lập công ty, sinh nhật, Tết, Thúy cho công ty tổ chức các hội nghị, sự kiện lớn tại Hà Nội, thông báo cho các phó tổng giám đốc, thành viên ban chiến lược triển khai đến các sale bên dưới, trưởng các văn phòng để mời các nhà đầu tư đến tham dự.

Thành viên ban chiến lược có nhiệm vụ tập hợp danh sách dự kiến nhà đầu tư đến tham dự báo về công ty. Nếu các văn phòng ở xa tại các tỉnh sẽ do trưởng các văn phòng tổ chức xe đưa đón về Hà Nội, công ty sẽ hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống.

Bị can Thúy lựa chọn địa điểm tổ chức 2 hội nghị nhà đầu tư vào công ty tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022, thu hút tới hơn 5.000 người tham dự...

Tại hội nghị, dù không biết công ty có dự án, bất động sản và kinh doanh như thế nào, các Phó Tổng Giám đốc, thành viên ban chiến lược, ban cố vấn Công ty Nhật Nam vẫn phát biểu về các nội dung như: Công ty Nhật Nam đã mua được nhiều bất động sản ở các tỉnh với giá rẻ, tình hình tài chính của công ty tăng trưởng tốt, tài sản của công ty tăng gấp vài chục lần, công ty vẫn chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư thu hồi vốn…

Bà chủ Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy, trước khi bị khởi tố bị can.

Họ còn đưa ra viễn cảnh về chỉ cần đi ngủ, đánh golf mà vẫn có tiền về. Thậm chí, Thúy cho xây dựng các video quảng cáo Công ty Nhật Nam có nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước với hàng nghìn sale chuyên nghiệp, hàng nghìn nhà đầu tư, trong đó có những người là cổ đông chiến lược, có năng lực đầu tư bất động sản.

Công ty có các cố vấn pháp luật, quảng cáo thông tin các dự án, quỹ đất công ty đang sở hữu. Để tạo uy tín cho các phó tổng giám đốc, thành viên ban chiến lược, các sale, Thúy còn ký các hợp đồng "khống" (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng và cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho những người này.

Bị can Thúy còn chỉ đạo kế toán chi trả tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các hợp đồng “khống” như một hợp đồng thật. Các thành viên ban lãnh đạo, ban chiến lược sau đó sử dụng các hợp đồng "khống" để thông tin về việc phân chia lợi nhuận lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng/ ngày để quảng cáo, thu hút các nhà đầu tư tham gia.