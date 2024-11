Cách Tinder, Bumble trục lợi từ người tìm tình yêu

Nhiều ứng dụng hẹn hò lợi dụng người dùng, khiến họ rơi vào vòng xoáy chi tiền mà mãi không tìm thấy tình yêu đích thực, theo The Guardian.

Các ứng dụng hẹn hò chỉ hướng đến lợi nhuận thay vì ghép đôi cho người dùng. Ảnh minh họa: James Martin/CNET.

"Được thiết kế để xóa bỏ" là khẩu hiệu của Hinge, một trong những ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất ở Vương quốc Anh. Hinge hứa hẹn mình dành cho những người muốn thoát khỏi các ứng dụng hẹn hò và là nơi tìm kiếm tình yêu bền vững.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho hay các ứng dụng se duyên đang "lợi dụng" người dùng. Chúng thực chất gây nghiện và kiếm tiền. Một cuộc điều tra của Observer đã phát hiện ra rằng các ứng dụng này đang ngày càng thúc đẩy người dùng mua các tính năng mở rộng, được ví như "sản phẩm cờ bạc", có thể tốn hàng trăm bảng Anh mỗi năm.

Một cựu nhân viên của Match Group, công ty sở hữu Tinder và Hinge, chia sẻ với Observer: "Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là doanh thu và tìm mọi cách để dụ dỗ người dùng tìm đến các tính năng trả phí", theo The Guardian.

Các ứng dụng hẹn hò có những tính năng có thể gây nghiện. Ảnh minh họa: Shvetsa/Pexels.

Gây nghiện và kiếm tiền



Nhiều ứng dụng, bao gồm Tinder, Bumble và Hinge, hiện nay đều có đề nghị người dùng có thể tìm được nhiều đối tượng tiềm năng hơn hay hồ sơ được hiển thị nhiều hơn điều kiện phải trả thêm tiền.

Theo công ty dữ liệu Statista, ít nhất 4,4 triệu người trưởng thành ở Anh sử dụng các nền tảng hoặc dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

Khoảng 1/4 trong đó dùng các dịch vụ trả phí tạo ra doanh thu hàng năm là 150 triệu bảng Anh, đưa xứ sở xương mù trở thành thị trường ứng dụng hẹn hò lớn thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Những ứng dụng ghép đôi phổ biến nhất ở Anh là Tinder, Bumble và Hinge và đều cung cấp mô hình "freemium".

Điều này có nghĩa là người dùng sử dụng miễn phí nhưng vẫn có các tùy chọn nâng cấp với mức giá đăng ký lên đến 69,99 bảng/tháng. Hiện nay, ngay cả các tính năng cơ bản như xem những ai đã "thích" hồ sơ của mình cũng phải trả phí mới dùng được.

Match Group hiện chiếm 60% thị phần ứng dụng hẹn hò tại Anh, trong khi Bumble Inc nắm khoảng 30%. Match Group là "ông lớn" trong lĩnh vực này khi sở hữu hàng loạt ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như OkCupid, Plenty of Fish, The League, Match.com.

Các ứng dụng của Match Group đã có tổng cộng 750 triệu lượt tải trên toàn cầu và thuật toán của họ nắm trong tay duyên phận của hàng triệu người. Ảnh minh họa: Observer Design.

Tuy nhiên, Match Group đang ngày càng bị soi xét kỹ lưỡng. Đầu năm nay, một vụ kiện tập thể ở Mỹ tố cáo rằng: "Với công nghệ tiên tiến và thuật toán ẩn, Match cố tình thiết kế các ứng dụng như trò chơi gây nghiện, khiến người dùng rơi vào vòng xoay 'trả tiền để tiếp tục dùng' nhằm kiếm tiền hơn là thực hiện mục tiêu kết nối tình cảm mà họ quảng bá".

Trong khi đó, Match Group gọi vụ kiện là vô lý, khẳng định họ tập trung tạo cơ hội hẹn hò thật sự để người dùng sớm rời ứng dụng, chứ không kinh doanh dựa vào quảng cáo hay lượt tương tác.

Một nguồn tin chia sẻ với Observer rằng có giả thuyết cho thấy các ứng dụng này không thực sự nhắm đến việc ghép đôi người dùng. Thuật toán, dựa trên những gì chúng ta có thể suy đoán từ bên ngoài, có vẻ đang đưa ra những đối tượng kém tương thích.

Theo nguồn tin, có thể có hai lý do cho điều này. Thứ nhất là để giữ chân người dùng. Thứ hai là bằng cách gửi những kết nối không phù hợp, ứng dụng làm người dùng cảm thấy họ có vấn đề và tạo áp lực để họ chi thêm tiền, nâng cấp dịch vụ với hy vọng tìm được người hợp ý.

Để tìm được nửa kia trên ứng dụng hẹn hò, chúng ta có thể phải liên tục chi tiền. Ảnh minh họa: Alexander Mass/Pexels.

Lợi dụng tâm lý người dùng



Các ứng dụng hẹn hò hiện nay đã thay đổi khá nhiều so với vài năm trước. Tinder, ứng dụng hẹn hò có doanh thu cao nhất thế giới, hoàn toàn miễn phí khi ra mắt vào năm 2012 với tư cách là nền tảng hẹn hò phổ biến đầu tiên trên điện thoại thông minh.

Nhiều ứng dụng khác nhanh chóng sao chép thiết kế lướt hồ sơ hẹn hò như trò chơi của Tinder, nơi người dùng có thể "quẹt" và "thích" các đối tượng để kết nối và trò chuyện.

Sau khi thu hút hàng triệu người dùng, Tinder bắt đầu triển khai các tính năng trả phí vào năm 2015.

Match Group đã mua lại Hinge vào năm 2018 và hai năm sau, họ ra mắt tính năng standouts, xem những hồ sơ nổi bật và tương thích nhất. Tuy nhiên, chúng ta họ phải gửi "hoa hồng" để dùng tính năng này.

Mỗi tuần, người dùng có một hoa hồng miễn phí. Nếu muốn có nhiều hơn, họ phải tốn 3,33 bảng/bông. Bumble có tính năng tương tự gọi là "SuperSwipe" với giá 4 bảng có thể tăng khả năng ghép đôi với đối tượng phù hợp.

Cả ba ứng dụng này đều thường xuyên hiển thị quảng cáo khuyến khích người dùng trả phí để được nhiều người chú ý hơn trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, họ vẫn không thật sự biết mình đang trả tiền cho điều gì cụ thể.

Luke Brunning, người điều hành nhóm nghiên cứu về tình yêu, tình dục và các mối quan hệ tại Đại học Leeds (Anh), so sánh các tính năng của ứng dụng hẹn hò với "hộp quà" trong trò chơi điện tử, nơi người chơi phải trả tiền mà không rõ mình sẽ nhận được gì.

Anh cho rằng mô hình tài chính của các ứng dụng này giống như cờ bạc. Người dùng trả thêm tiền nhưng kết quả ghép cặp không đáng kể. Điều này buộc họ chi thêm tiền cho những tính năng đắt đỏ hơn và rơi vào vòng lặp tiềm ẩn gây nghiện.

Các cơ chế trên ứng dụng hẹn hò tạo cảm giác như đang cờ bạc. Ảnh minh họa: TechCrunch.

Jonathan Badeen, đồng sáng lập Tinder, trong phim tài liệu Swiped của HBO, từng chia sẻ rằng ứng dụng hẹn hò sử dụng các yếu tố "game hóa" như phần thưởng ngẫu nhiên để thu hút người dùng. Cơ chế này, tương tự máy đánh bạc, tạo cảm giác hồi hộp, kích thích chúng ta tiếp tục "quẹt" và sẵn sàng chi tiền liên tục cho các tính năng bổ sung.

Natasha Schüll, tác giả của cuốn Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas, cho rằng những ứng dụng ghép cặp khai thác tối đa tâm lý người dùng, khiến họ dễ rơi vào trạng thái mê mẩn khi cứ vuốt trái, vuốt phải không ngừng.

Schüll nhấn mạnh rằng các ứng dụng này đang kiếm tiền bằng cách lợi dụng khao khát kết nối của người dùng và chỉ cho họ trải nghiệm tốt hơn khi trả thêm tiền.

Carolina Bandinelli, phó giáo sư tại Đại học Warwick chuyên về kết thân kỹ thuật số, đã phỏng vấn những người dùng ứng dụng hẹn hò ở Anh và Italy. Bà cho hay họ cảm thấy thất vọng với các thuật toán của ứng dụng.

Những gói đăng ký cao cấp thường được quảng bá như cách giải quyết vấn đề trong ghép đôi, hứa hẹn trải nghiệm tốt hơn, nhưng thực tế chỉ đang lợi dụng tâm lý của người dùng để trục lợi.