Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Cách xử lý sốc hông khi chạy bộ

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:22 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Sốc hông là tình trạng thường gặp ở người chạy bộ, gây cảm giác đau nhói vùng bụng và hông. Hiện tượng này có thể xử lý nhanh chóng và phòng tránh hiệu quả nếu áp dụng đúng cách.

Nhiều người chạy bộ dễ bị sốc hông khi không khởi động kỹ. Ảnh: Freepik.

Nguyên nhân sốc hông phổ biến nhất xuất phát từ việc cơ hoành, tức cơ hô hấp chính bị co thắt khi người tập thở không đều trong lúc chạy. Ngoài ra, ăn hoặc uống quá nhiều trước khi vận động cũng khiến dạ dày bị kéo xuống, tạo áp lực lên dây chằng nối với cơ hoành và gây cảm giác đau.

Theo bác sĩ Phạm Minh Tiện, chuyên gia Y sinh học Thể dục thể thao, việc giữ tư thế sai, thở nông hoặc gồng người quá mức làm giảm hiệu quả cung cấp oxy, khiến vùng bụng dễ co cứng. Trong nhiều trường hợp khác, thiếu khởi động hoặc cơ bụng, cơ lưng chưa đủ khỏe khiến thân người mất ổn định và cơ hoành phải chịu áp lực bất thường.

Khi cơn sốc hông xuất hiện, người chạy nên lập tức giảm tốc hoặc chuyển sang đi bộ thay vì cố gắng tiếp tục. Việc điều chỉnh nhịp thở theo hướng hít sâu bằng bụng và thở ra đều đặn sẽ giúp giảm khó chịu.

Bác sĩ Tiện cho hay một số động tác đơn giản như ép tay vào vùng đau, cúi người hơi về phía trước khi thở ra, hay giơ cao tay bên bị đau và nghiêng người sang phía đối diện cũng giúp kéo giãn cơ, làm dịu cơn đau. Nếu cơn đau kéo dài, nên đi bộ chậm trong vài phút cho đến khi cơ thể ổn định rồi mới quay lại nhịp chạy bình thường.

Để hạn chế tình trạng này, bác sĩ Phạm Minh Tiện khuyến cáo không nên ăn quá no trước khi tập, tốt nhất là tránh bữa lớn trong vòng 2-3 giờ trước khi chạy. Nếu cần bổ sung năng lượng, người tập chỉ nên chọn thực phẩm nhẹ như chuối, bánh mì hoặc thanh năng lượng.

Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước cùng lúc ngay trước khi chạy cũng không có lợi, thay vào đó nên chia nhỏ thành từng ngụm trong suốt quá trình vận động.

Khởi động kỹ, đặc biệt cho vùng bụng và hông, kết hợp với thói quen hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn. Ngoài ra, duy trì các bài tập tăng cường nhóm cơ bụng và lưng như plank, gập bụng hay nâng chân không chỉ ổn định vùng core mà còn giảm nguy cơ gặp phải sốc hông. Cuối cùng, người mới tập nên xuất phát ở tốc độ vừa phải, tránh tăng cường độ đột ngột để cơ thể có thời gian làm quen.

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

7 bài tập tăng sức bền, giảm chấn thương khi chạy bộ

Cơ bắp yếu có thể ảnh hưởng kỹ năng chạy, hạn chế hiệu suất và tăng nguy cơ chấn thương. Một số bài tập tăng sức mạnh cơ bắp giúp bạn chạy bộ lâu bền và hiệu quả hơn.

10 giờ trước

Ghép bàn tay vào chân, chờ ngày nối lại cho bệnh nhân ở TP.HCM

Cô gái mang song thai 23 tuần, bị đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động. Các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào chân để bảo tồn, chờ thời điểm thuận lợi nối lại.

11 giờ trước

Sốt cao và đau đầu, đi viện được bác sĩ phát hiện lý do bất ngờ

Hôn mê, phải thở máy vì viêm não herpes, bệnh nhân ở Bắc Ninh được các bác sĩ giành lại sự sống ngoạn mục bằng thuốc kháng virus Acyclovir.

12 giờ trước

Nguyễn Thuận

mẹo chạy bộ an toàn sốc hông khi chạy đau hông chạy bộ xử lý sốc hông phòng tránh sốc hông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý