Cadivi và Gaia phát động chiến dịch trồng cây nhân cột mốc 50 năm

Cadivi phát động chương trình trồng cây “Trao mạch sống xanh, ươm tương lai bền vững”, khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, hướng đến kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển.

Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, mở đầu bằng hoạt động trồng cây tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Nông trường mùa Xuân (Hậu Giang) - 2 khu vực có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn hệ sinh thái. Đây là khởi điểm cho kế hoạch trồng mới hàng chục nghìn cây xanh trong năm 2025, góp phần phục hồi rừng tự nhiên và tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Chính phủ.

Chiến dịch này là phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh mà Cadivi kiên định theo đuổi. Mỗi cây xanh được gieo trồng là một hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm với thiên nhiên, cộng đồng và thế hệ tương lai.

Nhân cột mốc kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, Cadivi kỳ vọng chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, khơi dậy nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về vai trò phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ hành tinh xanh. “Hoạt động này không chỉ thể hiện rõ cam kết thúc đẩy bảo vệ môi trường, đóng góp vào chiến lược ESG của Cadivi, mà còn là cơ hội để đội ngũ chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò của rừng và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết nội bộ qua hành động ý nghĩa”, ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, chia sẻ.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, chia sẻ tại Nông trường mùa Xuân.

Chương trình đặt mục tiêu không chỉ giúp trung hòa mà còn mang lại nhiều lợi ích bền vững khác như chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, tăng cường đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, toàn bộ cây được trồng sẽ được theo dõi tỷ lệ sống, chăm sóc định kỳ và trồng dặm trong các năm tiếp theo, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả sinh thái lâu dài.

Chương trình “Trao mạch sống xanh, ươm tương lai bền vững” với 3.000 cây xanh được trồng tại 6 khu rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam.

Từ nhà sản xuất dây và cáp điện phục vụ các công trình dân sinh, Cadivi vươn lên thành thương hiệu dẫn đầu ngành sản xuất dây cáp điện tại Việt Nam và mở rộng ra hơn 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thông qua chương trình trồng cây, Cadivi đóng góp vào việc phục hồi rừng, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp và môi trường. Đó là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết bằng hành động thực tế.

Hơn 120 cán bộ công nhân viên và đại lý của Cadivi tham gia trồng tràm nước tại Nông trường mùa Xuân.

Chương trình “Trao mạch sống xanh, ươm tương lai bền vững” đồng thời là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Cadivi - cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình phát triển bền vững, từ thương hiệu quốc gia đến biểu tượng của trách nhiệm môi trường trong thời đại hội nhập.

Với mục tiêu này, Cadivi cam kết tiếp tục mở rộng nhóm sản phẩm xanh, đồng hành Chính phủ, ngành xây dựng và cộng đồng trong nỗ lực hướng đến mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững cho Việt Nam.