CAHN mời 'quái xế' trình diễn bốc đầu xe máy và phụ huynh lên làm việc

CSGT Hà Nội đã xác minh, làm rõ nam tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm trình diễn "bốc đầu" trên đường, còn nhóm bạn đứng xem, cổ vũ.

Ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi "bốc đầu" (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định phương tiện và danh tính người điều khiển là L.Q.L (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Hình ảnh tài xế "bốc đầu" xe máy.

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L và chủ phương tiện (bố của L) đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L khai nhận sáng 29/10, đã mượn xe máy biển kiểm soát 29AD-176.XX của bố để đi học, sau đó không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường Xuân Tảo.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" với mức phạt 9 triệu đồng. Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam tài xế cùng phụ huynh làm việc với CSGT.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.