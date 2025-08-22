Cái chết của chiếc quần bó sát

Sau hơn 20 năm thống trị phòng gym, legging - món đồ thể thao gắn liền với thế hệ Millennial - đang dần bị Gen Z "khai tử".

Quần legging không còn được ưa chuộng.vì vấn đề hình ảnh cơ thể. Ảnh: Kylie Jenner/Instagram.

Theo báo cáo của Edited, một đơn vị phân tích bán lẻ, giới trẻ ngày nay chuộng quần nỉ dáng rộng hoặc quần short khi tập luyện, thay vì những chiếc quần bó sát.

Lý do không chỉ nằm ở thời trang, mà còn xuất phát từ vấn đề hình thể. Một cô gái trong clip thịnh hành trên TikTok thừa nhận: "Tôi thấy xấu hổ và mất tự tin khi mặc legging. Tôi ghét cảm giác bó chặt, khiến từng đường nét trên chân lộ rõ".

Hàng loạt bình luận đồng tình xuất hiện: "Legging khó chịu lắm", "Tôi cực ghét legging", hay "Đây chính là body dysmorphia (tình trạng ám ảnh méo mó về hình thể)", theo The New York Post.

Thống kê cũng cho thấy mức độ quan tâm của người tiêu dùng với legging giảm từ 46,9% xuống còn 38,7% kể từ năm 2022. Doanh số đi xuống khiến nhiều thương hiệu thể thao lớn như Nike, adidas phải cắt giảm đầu tư vào sản phẩm này.

Những người đam mê tập thể dục thuộc thế hệ Z đang từ bỏ quần legging bó sát để chuyển sang quần thể thao rộng rãi, thoải mái và quần short. Ảnh: Adobe Stock.

Riêng Lululemon vẫn tiếp tục "bảo vệ" biểu tượng thời trang quen thuộc của mình.

Trong khi đó, dữ liệu từ Pinterest cho thấy giới trẻ dưới 27 tuổi đang tìm đến phong cách "boxy" - những bộ đồ có phom dáng rộng, vuông vức, che dáng và mang lại sự thoải mái. Kiểu mặc này thường gồm quần nỉ oversize hoặc quần short rộng kết hợp áo thun boxy, khác hẳn sự gò bó của legging.

"58% lượt tìm kiếm đến từ nhóm 18-24 tuổi, với những hình ảnh nổi bật là quần nỉ rộng thùng thình và áo phông boxy", báo cáo nêu rõ.

Xu hướng này cũng chịu ảnh hưởng từ phong cách ăn mặc phóng khoáng của Billie Eilish và Zendaya, hai ngôi sao được Gen Z ngưỡng mộ.

Thực tế, Gen Z từng nhiều lần tìm cách "chê" legging, gọi chúng là "quê mùa" hay "lỗi thời". Quần yoga hay quần ống loe được lăng xê trở lại, nhưng chưa món đồ nào thay thế được vị trí legging.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ tin rằng quần short có thể làm được điều đó. Danica, một influencer thể hình, tuyên bố: "Tôi thề, một khi bạn mặc được một chiếc quần short vừa vặn, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại với legging nữa".

Em - chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên - cũng đồng cảm: "Khi mặc quần short vào phòng gym, tôi thấy mình dễ thương, nóng bỏng và tự tin. Nhưng legging thì ngược lại".