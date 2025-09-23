Cái hắt hơi cảnh báo sức khỏe có vấn đề

Người sống chung với COPD thường xuyên phải đối mặt với các triệu chứng như hắt hơi, khó thở, sụt cân, khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm đáng kể.

Hắt hơi đôi khi là dấu hiệu của các bệnh lý đường hô hấp. Ảnh: Freepik.

Hắt hơi thường được coi là phản xạ tự nhiên, giúp tống bụi bẩn hay vi khuẩn ra khỏi mũi. Theo Medical News Today, đôi khi triệu chứng nhỏ này lại là lời cảnh báo cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động quá mức, thậm chí khởi phát hoặc làm nặng thêm những bệnh mạn tính đường thở như hen suyễn và COPD.

Các dấu hiệu của COPD

Phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh lý mạn tính của phổi, khiến luồng không khí ra vào bị cản trở và gây ra nhiều rối loạn hô hấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), (COPD là nguyên nhân tử vong đứng thứ 4 toàn cầu trong năm 2021, gây ra khoảng 3,5 triệu ca.

Ở người bệnh COPD, hắt hơi có thể xảy ra do niêm mạc đường thở luôn trong tình trạng viêm và nhạy cảm quá mức. Sự tiết dịch nhầy nhiều, kết hợp với tác động từ khói bụi hoặc môi trường, làm mũi ngứa ngáy và kích hoạt phản xạ hắt hơi. Đây là cơ chế tự vệ để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn hay tác nhân gây kích ứng, đồng thời cho thấy đường thở đã bị tổn thương và trở nên dễ bị kích thích hơn bình thường.

Ngoài hắt hơi, người mắc COPD thường có những biểu hiện rõ rệt khác như ho kéo dài, nhiều đờm, thở khò khè, nặng ngực và khó thở khi gắng sức. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể mệt mỏi, sụt cân và dễ bị các đợt nhiễm trùng hô hấp tái phát. Những triệu chứng này phản ánh sự suy giảm dần chức năng phổi theo tiến trình bệnh.

Cách người mắc bệnh COPD bảo vệ sức khỏe

WHO cho biết việc thay đổi lối sống có thể giúp người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cải thiện rõ rệt các triệu chứng.

Quan trọng nhất là dừng hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử. Ngay cả khi đã hút trong nhiều năm, việc bỏ thuốc vẫn mang lại lợi ích thiết thực cho lá phổi. Người bệnh cũng cần hạn chế tiếp xúc với khói thuốc thụ động bởi đây là yếu tố gây hại cho đường hô hấp.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động thể chất đều đặn đóng vai trò thiết yếu, vừa tăng cường sức khỏe toàn thân vừa hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp. Việc phòng ngừa nhiễm trùng đường thở cũng cần được chú trọng thông qua tiêm phòng đầy đủ.

Chế độ ăn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh. Người mắc COPD nên hạn chế uống cà phê hoặc các loại đồ uống chứa caffeine sau bữa tối vì chúng có thể khiến bạn trằn trọc khó ngủ hay làm trầm trọng hơn các triệu chứng.