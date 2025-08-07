Cái kết của khách khoang hạng nhất dọa cưỡng hiếp tiếp viên hàng không

Một giám đốc công ty tuyển dụng đã bị kết án 15 tháng tù vì lăng mạ, đe dọa tính mạng và xúc phạm chủng tộc các tiếp viên trên chuyến bay kéo dài 8 tiếng từ Anh đến Pakistan.

Salman Iftikhar bị kết án 15 tháng tù giam vì đe dọa tiếp viên hàng không. Ảnh: The Telegraph.

Salman Iftikhar, 37 tuổi, ngồi ghế hạng nhất trên chuyến bay của hãng Virgin Atlantic từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến Lahore (Pakistan). Trong lúc bay, người này đã nói với tiếp viên Angie Walsh rằng bà sẽ bị lôi ra khỏi phòng khách sạn, cưỡng hiếp tập thể rồi thiêu sống.

Một hành khách khác đã quay lại cảnh Iftikhar lớn tiếng cáo buộc bà Walsh phân biệt chủng tộc. Trong đoạn video, anh ta hét: "Bà gọi tôi là đồ P* trước mặt mọi người", theo The Telegraph.

Theo hồ sơ LinkedIn, Iftikhar là giám đốc kiêm nhà sáng lập công ty tuyển dụng Staffing Match. Sự việc xảy ra khi anh ta đang đi cùng vợ và 3 con nhỏ, theo thông tin tại tòa án Isleworth Crown.

Khi được yêu cầu quay lại chỗ ngồi, Iftikhar liền chửi bới: "Đừng chỉ đạo tôi, con đ* phân biệt chủng tộc. Tao biết mày ở Cardiff". Sau đó, anh ta tiếp tục gọi bà Walsh là "con đ* chết tiệt".

Công tố viên Kapadia cho biết hành vi của Iftikhar ngày càng mất kiểm soát đến mức phi hành đoàn phải cân nhắc hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói: "Vợ anh ta thì xấu hổ, 3 đứa con cũng có mặt trên chuyến bay. Dù có thêm tiếp viên hỗ trợ, bị cáo vẫn tiếp tục la hét và văng tục".

Lúc đứng dậy khỏi ghế, Iftikhar được mô tả là nói lắp bắp, nồng nặc mùi rượu, còn túm tay bà Walsh rồi tiếp tục mắng.

Ngay cả khi các con anh ta khóc lóc cầu xin bố dừng lại, Iftikhar vẫn tiếp tục đe dọa. Khi máy bay hạ cánh tại Pakistan, không có hành động pháp lý nào được thực hiện tại chỗ. Tuy nhiên, Iftikhar bị cảnh sát bắt tại nhà riêng ở Iver (Buckinghamshire, Anh) ngày 16/3 năm ngoái.

Tiếp viên Angie Walsh, người có 37 năm làm việc tại Virgin Atlantic, đã phải nghỉ việc suốt 14 tháng vì quá sốc.

Bà Walsh (trái) bị Iftikhar lăng mạ đến mức nghỉ việc. Ảnh: Central News/Benedict Elliot.

"Tôi từng làm việc vào ngày 11/9, cũng từng bay vào vùng chiến sự. Nhưng vụ việc này đã đánh gục tôi", bà chia sẻ.

Tại tòa, Iftikhar thừa nhận các tội danh đe dọa giết người và quấy rối mang tính phân biệt chủng tộc đối với bà Walsh. Tuy nhiên, anh ta được trắng án trong các cáo buộc hành hung và đe dọa đối với một tiếp viên khác là ông Merchant.

Luật sư bào chữa Ben Walker-Nolan nói: "Trong suốt 8 giờ bay có hơn 100 sự cố, nhưng các lời đe dọa nghiêm trọng nhất chỉ xảy ra trong thời gian giới hạn. Bị cáo có vấn đề lâu dài với ma túy và rượu mà chưa từng điều trị".

Hồ sơ tòa án cho biết Iftikhar có 6 tiền án với tổng cộng 15 tội danh, bao gồm hành hung năm 2004 và lái xe khi say rượu năm 2008.

Thẩm phán Annabel Darlow KC nhận định: "Ông đã đe dọa giết người ngay trước mặt ba đứa con nhỏ của mình. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hậu quả lâu dài và tàn khốc".