Cái kết của ngôi nhà lọt thỏm giữa cao tốc do chủ chê tiền đền bù ở TQ

Gia đình ông Huang buộc phải rời bỏ “Con mắt Kim Khê” sau nhiều tháng chống chọi tiếng ồn và rung lắc dữ dội từ dòng xe trên cao tốc bao quanh.

Ngôi nhà của ông Huang nằm lọt thỏm giữa cao tốc. Ảnh: Qiujian News.

“Con mắt Kim Khê” (Eye of Jinxi) - ngôi nhà "đinh" nổi tiếng nhất tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc - vừa bị chủ nhân bỏ hoang vì không thể chịu nổi tiếng xe cộ ầm ầm chạy suốt ngày đêm, theo Oddity Central.

Ngôi nhà này từng gây chú ý hồi tháng 4, khi tuyến cao tốc mới được khánh thành và xây vòng quanh nó. Giống nhiều trường hợp “nhà đinh” khác ở Trung Quốc, ông Huang Ping (đã được đổi tên) đã từ chối lời đề nghị mua lại của chính quyền địa phương, quyết tâm giữ đất ngay cả khi toàn bộ cư dân xung quanh đã dời đi.

Có thời điểm, ông nhận được đề nghị bồi thường khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ ( 223.000 USD ), nhưng vì không chấp nhận điều kiện trả làm hai đợt nên cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, chính quyền quyết định xây đường bao quanh, biến ngôi nhà thành “ốc đảo” đơn độc.

Không có bất kỳ biện pháp cách âm nào, ngôi nhà - nhìn từ trên cao trông như con mắt giữa lòng xa lộ - trở nên gần như không thể ở khi dòng xe bắt đầu lưu thông từ tháng 4.

Gia đình ông Huang cố gắng bám trụ nhưng cuối cùng cũng phải rời đi do tiếng ồn không ngớt và chấn động từ xe tải hạng nặng. Người dân phát hiện dấu hiệu ngôi nhà bị bỏ hoang từ tháng trước, với cửa kính vỡ và cỏ dại mọc um tùm.

Trả lời báo chí địa phương, ông Huang xác nhận gia đình đã chuyển đi vì không thể chịu nổi tiếng xe. Họ hiện thuê một căn nhà ở thị trấn gần đó và chưa biết số phận ngôi nhà cũ sẽ ra sao. Ngay cả khi bị cưỡng chế phá dỡ, khoản bồi thường mà ông nhận cũng sẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với đề nghị ban đầu.