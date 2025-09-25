Cái kết khi tin tưởng hệ thống tự lái của Tesla

Chiếc Tesla Model Y không thể tự đánh lái để tránh vận cản khi đang chạy 122 km/h ở chế độ Full Self-Driving trên cao tốc.

Theo Carscoops, một YouTuber vừa phải trải qua sự cố không mong muốn khi đang trong hành trình xuyên nước Mỹ bằng chiếc Tesla Model Y, được vận hành ở chế độ Full Self-Driving (FSD).

Trong đoạn video được YouTuber Bearded Tesla Guy chia sẻ, anh cùng một người đồng hành đang trong chuyến hành trình bằng ôtô điện Tesla với điểm đầu là thành phố Los Angeles (California), dự kiến kết thúc tại Jacksonville (Florida).

Đi được khoảng 96 km, cả hai nhận ra có một vật thể lạ trên đường cao tốc. Khi này, chiếc Model Y đang chạy với tốc độ hơn 122 km/h và tài xế không có dấu hiệu can thiệp vào vô lăng, dường như đang chờ hệ thống tự hành FSD của Tesla phát hiện vật thể và tự đánh lái để tránh.

Theo Carscoops, bất kỳ tài xế kinh nghiệm nào cũng có thể nhận biết vật cản trên đường và có đủ thời gian để đánh lái, chuyển làn tránh va chạm, nhưng người điều khiển chiếc Model Y trong đoạn video đã không sớm làm vậy.

Khi càng đến gần, cả hai nhận ra vật thể lạ kia có kích thước khá lớn, dường như bằng thép và có lẽ đã rơi ra từ một xe tải. Lúc tài xế nhận ra chiếc xe điện Tesla không có dấu hiệu chuyển hướng, người này đã cầm vào vô lăng nhưng không kịp điều khiển xe né vật cản.

Chiếc Tesla Model Y đâm thẳng vào vật cản này với lực mạnh đến mức nhấc bổng cả xe lên khỏi mặt đất trong giây lát trước khi rơi trở lại mặt đường.

Hai người trong xe ngay lập tức dừng phương tiện để đánh giá thiệt hại. Qua kiểm tra ban đầu, chiếc Model Y có vẻ không hư hại quá nghiêm trọng. Cả hai tiếp tục cho xe chạy thêm vài trăm dặm trước khi quyết định mang đến một xưởng dịch vụ để kiểm tra.

Sau khi được kiểm tra chi tiết, hai người được thông báo rằng thanh cân bằng của chiếc Tesla Model Y đã chịu phần lớn lực va chạm, khiến giá đỡ bị hư hại nặng. Một số bộ phận thuộc hệ thống treo cũng bị ảnh hưởng, khiến cụm truyền động cầu trước không thể hoạt động.

Chuyên trang Carscoops lưu ý hệ thống FSD (có giám sát) của Tesla được chính thức xếp hạng vào hệ thống tự lái Level 2.

Điều này đồng nghĩa FSD vẫn là một tính năng trợ lái, không hoàn toàn thay thế con người. Tài xế vẫn phải luôn cảnh giác và sẵn sàng cầm vô lăng ngay lập tức, bất kể hệ thống có vẻ hiện đại đến đâu.

Hồi năm 2016, CEO Elon Musk của Tesla từng tuyên bố đến cuối năm 2017, hãng này sẽ thực hiện một hành trình xuyên nước Mỹ, từ Los Angeles đến thành phố New York chỉ nhờ hệ thống hỗ trợ người lái.

Tuy nhiên, chuyến hành trình này vẫn chưa được Tesla thực hiện, còn 2 YouTuber trong câu chuyện trên dường như sẽ khó có thể hoàn thành chuyến đi một cách suôn sẻ.