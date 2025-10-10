Cái kết vụ 2 thanh niên Trung Quốc tiểu vào nồi lẩu Haidilao

Hai thanh niên 17 tuổi tiểu vào nồi lẩu tại chuỗi nhà hàng Haidilao ở Trung Quốc đã phải trả giá cho hành động phản cảm của mình.

Hành động phản cảm của thanh niên 17 tuổi khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh: Weibo.

Ngày 9/10, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc xác nhận bản án dành cho Tang và Wu - 2 thanh niên tiểu vào nồi lẩu tại nhà hàng Haidilao gây chấn động dư luận Trung Quốc hồi đầu năm - đã có hiệu lực pháp lý, theo Sina.

Theo phán quyết được Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (TP Thượng Hải) đưa ra tại phiên tòa sơ thẩm hôm 12/9, hai người này cùng cha mẹ của họ đã thực hiện thủ tục xin lỗi công khai trên truyền thông và bắt đầu chi trả khoản bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 309.000 USD ) cho chuỗi nhà hàng Haidilao.

Khoản tiền này bao gồm chi phí thay mới và khử trùng dụng cụ ăn uống, tổn thất kinh doanh, thiệt hại danh tiếng và các chi phí pháp lý. Phần bồi thường sẽ được trích từ tài sản cá nhân của 2 nam sinh, phần thiếu còn lại do cha mẹ chịu trách nhiệm thanh toán.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 24/2 tại một chi nhánh Haidilao ở thành phố Thượng Hải. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi uống rượu, hai thanh niên đã đứng lên bàn và tiểu vào nồi lẩu, rồi quay video đăng lên mạng.

Ngày 8/3, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) xác nhận thông tin và đã ra quyết định tạm giam hành chính đối với cả hai.

Sự việc gây phẫn nộ khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến Haidilao phải xử lý khủng hoảng truyền thông. Ngày 12/3, nhà hàng này đăng thông báo dài, cho biết đã hoàn tiền toàn bộ cho hơn 4.000 hóa đơn ăn tại chi nhánh Thượng Hải Bến Thượng Hải trong khoảng thời gian 24/2-8/3, đồng thời bồi thường thêm gấp 10 lần số tiền bữa ăn cho khách.

Một đại diện Haidilao khi đó nói: "Chúng tôi cảm thấy xấu hổ và xin lỗi khách hàng. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu mà còn làm tổn thương niềm tin của người tiêu dùng".

Đến nay, phán quyết của tòa án đã có hiệu lực, khép lại vụ bê bối tiểu vào nồi lẩu từng khiến cả Trung Quốc phẫn nộ.