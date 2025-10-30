'Cải mả' - phim tâm linh khắc họa nỗi sợ nghiệp chướng

“Cải mả” không chỉ phản ánh góc nhìn tâm linh thuần Việt thông qua nghi thức cải táng, mà còn là bản cáo trạng về những tội lỗi bị chôn vùi bởi sự hèn hạ và lòng tham của con người.

Ra mắt đúng mùa Halloween 2025, Cải mả thu hút khi khai thác câu chuyện tâm linh huyền hoặc xoay quanh nghiệp báo truyền đời của một gia tộc.

Câu chuyện nhân quả báo ứng

Bộ phim mở đầu bằng chuỗi sự kiện kỳ bí: Nhà tổ họ Đỗ ở quê bất ngờ cháy lớn, ông Đại (Hoàng Mèo) bị cột gỗ đè gãy chân, cô Tư Chánh (Kiều Trinh) suýt bị xe tải tông. Tin dữ kéo về liên tiếp khiến cả dòng họ dậy sóng. Riêng ông Quang (Hoàng Phúc) - người con cả sống ở thành phố cho rằng đó chỉ là mê tín. Nhưng khi tai ương ập đến với chính vợ con mình, ông buộc phải đối diện với thực tế rằng có điều gì đó chẳng lành đang xảy ra.

Dù là phim tâm linh, Cải mả khai thác sâu yếu tố tâm lý gia đình. Ảnh: ERS Factory.

Yên Đan - con gái ông Quang - quyết định về quê để tham gia lễ cải táng. Tại đây, cô gặp Sáng (Avin Lu), một thanh niên bí ẩn đang ở nhờ nhà chú Đại. Cả gia đình họ Đỗ tụ họp, mời thầy cúng chọn ngày cải táng. Đêm động mả diễn ra với nhiều điềm chẳng lành, trứng dựng đứng rồi vỡ toang, quan tài bị rễ cây xuyên thủng, vàng chôn theo biến mất… Nghi ngờ dấy lên, mọi người đổ lỗi cho Bé (Kim Hải) - con trai cô Chánh và Sáng là kẻ trộm. Tiếp nối sau đó là một chuỗi bi kịch không thể đảo ngược.

Phim có nhiều tình tiết kịch tính. Ảnh: ERS Factory.

Điểm sáng của kịch bản Cải mả nằm ở cú twist bất ngờ, khi nguyên nhân của mọi tai ương không phải là lời nguyền vô cớ, mà là hậu quả của một tội lỗi bị che giấu. Cốt truyện gắn kết chặt chẽ giữa hiện tại và quá khứ. Giữa một gia đình đông đúc, mối nghi ngờ chuyển từ người này sang đến người khác nhưng chỉ thực sự hiển lộ “thủ phạm tạo nghiệp” ở cuối phim.

Mạch phim logic dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và cái kết như một hồi chuông gióng lên về thông điệp “nhân quả báo ứng không chừa một ai”. Phim không chỉ khiến người xem sợ hãi, mà còn khiến họ phải tự vấn: Liệu con người có thể sống yên ổn nếu cứ mãi chối bỏ quá khứ của chính mình?

Ngoài ra, phim không lên án hủ tục một cách trực diện, mà để khán giả tự cảm nhận qua bi kịch của nhân vật. Đây là cách triển khai thông minh, vừa giữ được bản sắc, vừa tránh được sự sáo rỗng.

Cảnh "xác thịt" nặng đô, chân thực

Việc ê kíp nghiên cứu nghiêm túc về tục cải táng, kết hợp với sự cố vấn từ Kim Young Min - người đứng sau thành công của bom tấn Quật mộ trùng ma (Exhuma) đã giúp Cải mả thể hiện được chiều sâu văn hóa, phim không chỉ tái hiện nghi lễ cải táng một cách chân thực, mà còn lồng ghép khéo léo các yếu tố tâm linh, tín ngưỡng và nhân sinh quan của người Việt. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều phim kinh dị hiện nay vốn chỉ tập trung vào hù dọa bằng hình ảnh.

Yếu tố kinh dị hình thể (body horror) được đẩy mạnh trong phim. Ảnh: ERS Factory.

Phim sử dụng yếu tố “body horror” một cách triệt để, không né tránh, không làm nhẹ. Những cảnh như quạt trần lia trúng đầu, đèn chùm rơi bất thình lình, đổ kiềm nóng lên tay, hay tử thi bị cuốn trong dây kẽm gai, chim rỉa nham nhở… đều được dựng hình một cách trực diện, chạm đến những nỗi sợ nguyên thủy: Sợ đau, sợ chết, sợ bị trừng phạt.

Đặc biệt, Cải mả là phim Việt đầu tiên tái hiện nguyên vẹn một buổi lễ cải táng lên màn ảnh rộng. Từ cảnh đào mộ, lóc thịt, rửa xương cho đến nghi lễ cáo vong, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ê kíp đã dựng lại toàn bộ quy trình cải táng khiến khán giả không chỉ xem phim, mà như đang thực sự tham gia vào nghi lễ cùng gia đình họ Đỗ.

Về diễn xuất, những tên tuổi gạo cội như Hoàng Phúc, Kiều Trinh mang đến chiều sâu cảm xúc cho Cải mả. Trong khi đó, các gương mặt trẻ như Avin Lu, Rima Thanh Vy lại mang đến sự tươi mới và đột phá. Rima Thanh Vy tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng phim kinh dị” với một vai diễn vừa có chiều sâu tâm lý, vừa đòi hỏi sự lăn xả quyết liệt trong diễn xuất hình thể. Avin Lu lột xác hoàn toàn, thoát khỏi hình tượng “chàng thơ” để hóa thân thành một nhân vật chất chứa nhiều uẩn khúc về quá khứ, thân phận.

Cải mả trở nên đặc sắc bởi nó chứa đựng nhiều tầng cảm giác. Phim khiến người xem vừa sợ hãi, vừa muốn đào sâu suy nghĩ về quá khứ, tội lỗi, trách nhiệm và cái giá phải trả khi sống giả dối, đớn hèn. Cải mả là một cú đào sâu vào nhánh tâm linh - tâm lý của dòng phim ăn khách này.

Cải mả có suất chiếu sớm từ 29/10 và công chiếu vào ngày 31/10.