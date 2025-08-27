Cái nắm tay, nụ cười ấm tình quân dân trước giờ sơ duyệt diễu binh

|
20h ngày 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.
Gần 16h, các đoàn diễu binh di chuyển từ Thuỵ Khuê ra Hùng Vương, nhiều người dân 2 bên đường hào hứng vẫy cờ, tặng kẹo, thả tim giao lưu với chiến sĩ. Người dân 2 bên đường hào hứng, chờ đón sự xuất hiện của các lực lượng. Đây cũng là điểm nhiều thân nhân chiến sĩ có mặt từ sớm, chờ gặp chồng, con sau nhiều tháng xa nhà tập luyện cho lễ diễu binh. Ảnh: Việt Hà, Quang Thông, Châu Sa.
|
Nguyễn Thị Ánh Ngọc cùng hai người bạn đến điểm đổ quân ở Thuỵ Khuê từ 11h. Nhóm bạn hào hứng tặng kẹo, thả tim khi các khối lần lượt đi qua. “Mình rất hạnh phúc và tự hào khi tiếp xúc và nhìn các chiến sĩ gần như vậy”, cô nói. Ảnh: Châu Sa.
|
Lan Phương (26 tuổi, nhân viên văn phòng) vỡ oà hạnh phúc khi lần đầu tiên tiếp xúc rất gần với các chiến sĩ A80. Hai lần trước đi xem, cô chỉ có thể nhìn từ xa, lần này cô chạm tay, vẫy chào chiến sĩ đi ngay bên cạnh. “Là một người trẻ, tôi rất tự hào và vui sướng khi được ở đây, trong dịp trọng đại của đất nước. Lần diễu binh A50 ở TP.HCM, tôi không có điều kiện đi xem trực tiếp, chỉ được xem qua màn ảnh nên đây là cơ hội tuyệt vời. Thực sự không phải ai cũng được trải nghiệm”, cô bày tỏ. Ảnh: Châu Sa.
Từng lên Sơn Tây xem các chiến sĩ tập luyện, nhưng cảm xúc của Hải Linh (trú phường Đống Đa) khi xem đoàn diễu binh đi giữa lòng thủ đô rất khác biệt. Cô đi từ chiều, chọn điểm đổ quân ở Thuỵ Khuê để được bắt tay, giao lưu ở cự ly gần nhất. Ảnh: Châu Sa.
|
Một bạn gái đến điểm đổ quân Thuỵ Khuê để gặp người yêu (thuộc khối Đặc công). Cả hai chỉ kịp chào và anh trao tặng cô món quà là huy hiệu Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Châu Sa.
Người dân vui vẻ giao lưu với các khối nữ chiến sĩ. Ở điểm đổ quân, các chiến sĩ nán lại chụp ảnh giao lưu với người dân. Nhiều người bất ngờ khi lần đầu đến tuyến đường không rào chắn. Ảnh: Châu Sa.
|
Chị Thuỳ (40 tuổi) cùng gia đình 6 người có mặt từ sớm ở cổng trường THPT Chu Văn An (đường Thuỵ Khuê) để chờ đón đoàn chiến sĩ tập kết vào. Chị Thuỳ chia sẻ đã đi xem tổng hợp luyện diễu binh hôm 21 và 24/8, được hoà vào không khí rộn ràng ở các điểm Nhà hát lớn và tuyến Nguyễn Thái Học, hạnh phúc khi nhìn thấy đoàn quân đi qua. “Hôm nay, gia đình tôi chọn điểm theo dõi này vì muốn được nhìn các chiến sĩ rõ nhất. Ở đây khá ít người xem nên không sợ chen lấn, xô đẩy. Nếu kịp, chúng tôi sẽ đi bộ ra đầu đường để xem thêm đoàn khí tài quân sự”, chị nói. Thời tiết mát mẻ trong ngày sơ duyệt cấp nhà nước khiến cả gia đình thoải mái. “Dù mưa thì nhà tôi cũng ở lại xem, đã chuẩn bị đầy đủ ô và áo mưa để đu concert quốc gia”. Ảnh: Châu Sa.
Tại khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, Công An thành phố bố trí riêng một khu vực dành cho các cựu chiến binh ngồi để xem diễu binh. Ảnh: Văn Nguyện.
|
Trong khi đó, nhóm giáo viên trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn cũ) có mặt tại Tràng Tiền đầu giờ chiều. Buổi sáng, các chị vẫn đi làm ở trường, buổi trưa nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, lên xe tới Hà Nội. Chị Thanh Hà (50 tuổi), chia sẻ cả đoàn háo hức mấy hôm nhưng nay mới đi được. Chị và nhóm giáo viên rất sung sướng khi hoà chung không khí cả nước. “Đồ ăn mình chuẩn bị đủ thôi nhưng tinh thần thì có thừa!”, chị Hà nói. Ảnh: Thúy Hạnh.
|
Tại góc đường Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, người dân hân hoan, giương cao những lá cờ đỏ sao vàng, cùng hòa giọng hô vang tiếng "Việt Nam". Ảnh: Quang Thông.
Khoảng 16h, các khối diễu binh đang di chuyển vào điểm tập kết tại đường Hùng Vương, gần quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
Bên trong quảng trường, các lực lượng biểu diễn, xếp hình đã vào vị trí chuẩn bị. Ảnh: Thuận Thắng.
