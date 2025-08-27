Cái nắm tay, nụ cười ấm tình quân dân trước giờ sơ duyệt diễu binh

Chị Thuỳ (40 tuổi) cùng gia đình 6 người có mặt từ sớm ở cổng trường THPT Chu Văn An (đường Thuỵ Khuê) để chờ đón đoàn chiến sĩ tập kết vào. Chị Thuỳ chia sẻ đã đi xem tổng hợp luyện diễu binh hôm 21 và 24/8, được hoà vào không khí rộn ràng ở các điểm Nhà hát lớn và tuyến Nguyễn Thái Học, hạnh phúc khi nhìn thấy đoàn quân đi qua. “Hôm nay, gia đình tôi chọn điểm theo dõi này vì muốn được nhìn các chiến sĩ rõ nhất. Ở đây khá ít người xem nên không sợ chen lấn, xô đẩy. Nếu kịp, chúng tôi sẽ đi bộ ra đầu đường để xem thêm đoàn khí tài quân sự”, chị nói. Thời tiết mát mẻ trong ngày sơ duyệt cấp nhà nước khiến cả gia đình thoải mái. “Dù mưa thì nhà tôi cũng ở lại xem, đã chuẩn bị đầy đủ ô và áo mưa để đu concert quốc gia”. Ảnh: Châu Sa.