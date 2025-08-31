Cãi nhau với con trai, ông bố phát hiện cả hai đứa không phải con ruột

Jiang Hongtao (45 tuổi) đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) yêu cầu vợ cũ hoàn trả 300.000 nhân dân tệ (42.000 USD) sau khi phát hiện cả hai con trai đều không phải con đẻ mình.

Theo hãng truyền thông Jimu News, Jiang Hongtao kết hôn với vợ vào năm 2002 và con trai đầu lòng của họ chào đời hai năm sau đó, con trai thứ hai chào đời vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2022, việc vợ thường xuyên vắng nhà đã dẫn đến ly hôn.

Trong thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản được chia cho vợ cũ, chỉ còn lại một chiếc xe hơi cho Jiang. Tháng 9 năm ngoái, sau khi kết hôn với vợ mới, vợ cũ và hai con trai của Jiang đã đến đòi tài sản của ông.

Ông Jiang Hongtao kiện vợ cũ đòi bồi thường khi phát hiện những đứa con nuôi 20 năm đều không phải con ruột mình.

Trong một lần đang tranh cãi về chi phí sinh hoạt, con trai cả của ông là Jiang Runze đã xô đẩy và bóp cổ cha, hét lên "Ông không phải là cha tôi", điều này khiến Jiang nghi ngờ.

Sau đó, ông lấy bàn chải đánh răng của Runze đi xét nghiệm ADN, bị sốc khi phát hiện hai bố con không hề có quan hệ huyết thống. Sau đó, ông phát hiện ra đứa con trai thứ hai cũng không phải là con ruột của mình. Jiang khẳng định Runze là con của quan chức ở làng, trong khi đứa con trai thứ hai là con của anh họ ông.

"Vợ cũ đã khiến tôi tổn thương quá lớn", Jiang nói.

Cha mẹ của Jiang cũng chung cảm xúc đau đớn: "Những đứa cháu mà chúng tôi nuôi dưỡng hơn 20 năm qua không phải là cháu ruột. Lòng chúng tôi tan nát".

Jiang Runze cãi nhau, bóp cổ ông Jiang và tiết lộ chuyện ông không phải cha ruột.

Tại tòa, Jiang yêu cầu bồi thường 100.000 nhân dân tệ ( 14.000 USD ) thiệt hại tinh thần và hoàn trả tiền cấp dưỡng nuôi con và học phí. Tuy nhiên, Runze đã phản đối tính hợp pháp của xét nghiệm quan hệ cha con và cáo buộc vợ hiện tại của Jiang đã thao túng kết quả.

Vợ cũ của Jiang chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần theo tiêu chuẩn địa phương, bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, đồng thời tìm cách hủy bỏ thỏa thuận ly hôn trước đó.

Tòa án xác nhận cả hai người con trai đều không có quan hệ huyết thống với Jiang, nhưng phán quyết vẫn chưa được công bố. Jiang tiết lộ rằng vợ của anh họ đã kiện vợ cũ và anh họ của ông vì tội ngoại tình.

Ngày 24/8, Runze đăng một video tuyên bố tòa án đã phán quyết có lợi cho Jiang, và anh, anh trai cùng với mẹ đã cắt đứt quan hệ với gia đình Jiang. Runze gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Jiang và người vợ hiện tại một cách mỉa mai, hy vọng họ sẽ đối xử tốt với ông bà nội của anh.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, các bài đăng liên quan nhận được hơn 30 triệu lượt xem. "Jiang là nạn nhân. Ông ta đã nuôi hai đứa con trai không phải của mình trong suốt 22 năm, và cuối cùng, một trong hai đứa vẫn muốn lấy tiền của ông ta", "Tôi ủng hộ Jiang đòi công lý. Người đáng trách nhất là người vợ cũ không chung thủy", dân mạng bày tỏ.