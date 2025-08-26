Cái tên đứng sau loạt xe sang chống đạn

INKAS đã giới thiệu phiên bản chống đạn cho loạt ôtô của nhiều thương hiệu khác nhau.

Theo một nguồn tin riêng, INKAS đang là đơn vị đứng sau quá trình gia cố chống đạn cho phiên bản đặc biệt của VinFast VF 9.

Phiên bản này của VF 9 có nhiều chi tiết khác biệt ở ngoại thất, thay đổi lớn trong khoang lái để hướng đến trở thành một mẫu xe định vị trong phân khúc siêu sang. Tính năng chống đạn là một trong những điểm nổi bật của VF 9 bản đặc biệt.

INKAS Armored Vehicle Manufacturing là thương hiệu nâng cấp ôtô chống đạn, được thành lập từ năm 2000 và là công ty con của INKAS Group - tập đoàn dịch vụ an ninh hàng đầu thế giới.

INKAS chuyên sản xuất và tùy chỉnh nhiều dòng xe chuyên dụng khác nhau, từ xe tải bọc thép, SUV hạng sang, sedan chống đạn, limousine cho đến các phương tiện đặc biệt như xe chở tiền, xe bus bọc thép, xe chiến thuật Sentry cho lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm.

Một số sản phẩm nổi bật của INKAS đến từ các thương hiệu quen thuộc, chẳng hạn G63 AMG, S-Class và Maybach của Mercedes, LX 600 và GX 550 của Lexus, Toyota Land Cruiser 300, Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban, các mẫu xe Range Rover, Defender của Land Rover hay BMW X7 và Bentley Bentayga.

Một trong những cấp độ phổ biến nhất cho xe bọc thép dân dụng là VPAM BRV VR7 Edition 3. Ở cấp độ VR7, xe có thể chống lại cuộc tấn công của đạn 7,62 x 51 mm và 5,56 x 45 mm.

Trong các bài kiểm tra thực tế, một chiếc Toyota Land Cruiser 300 của INKAS gia cố đã chịu được hơn 780 phát đạn từ nhiều loại súng, 6 quả lựu đạn DM51 trên nóc xe, 4 quả lựu đạn DM51 dưới gầm, 2 quả mìn DM31 và một vụ nổ tương đương 15kg thuốc nổ TNT ở cự ly 2 mét.

Mẫu xe này cùng với Land Cruiser 200 Convoy, BMW 7 Series High Security (750Li Security, 760Li Protection) và Mercedes-Benz S-Class Guard (S600/S650/S680 Guard 4MATIC) là những cái tên đạt chuẩn VR7 do INKAS thực hiện.

INKAS cũng cho biết đã tiến hành gia cố từng bộ phận của chiếc Toyota Land Cruiser 300 cũng như các mẫu xe bọc thép khác, nhằm đảm bảo quy trình bọc thép luôn đạt chuẩn cao nhất, đồng thời có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Bên cạnh chuẩn VR7/VR9, các mẫu xe của INKAS còn có thể đạt chuẩn · CEN 1063 BR7, được xem là mức kính chống đạn cao nhất theo chuẩn châu Âu, chịu được đạn xuyên giáp 7,62 mm.

INKAS cho biết các mẫu xe do mình thực hiện còn có thể đạt STANAG 4569 (cấp 4a/4b), chuẩn của NATO dành cho phương tiện quân sự, trong đó đánh giá khả năng chống mìn và thuốc nổ công suất lớn.