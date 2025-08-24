Cấm biển, tạm dừng du lịch tại nhiều địa phương do bão số 5

Nhiều địa phương ven biển như Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, An Giang... cấm biển, tạm dừng các hoạt động vận tải du lịch để đảm bảo an toàn trước bão số 5 (Kajiki).

Các địa phương ven biển chủ động ứng phó vì cơn bão số 5 có khả năng mạnh lên. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Nghệ An, Chủ UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành công điện khẩn cấm tất cả loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 24/8. Hiện các phương tiện hoạt động trên biển đã nhanh chóng vào bờ và neo đậu an toàn vào 10h cùng ngày.

Trước 15h ngày 24/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng cũng thông báo cấm biển để ứng phó bão số 5. Đồng thời dừng phà Đồng Bài - Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long và các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển. Các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và lữ hành theo dõi sát diễn biến bão và chủ động thông tin đến du khách để điều chỉnh lịch trình phù hợp.

UBND tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 24/8. Ngoài ra, địa phương cũng tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Các tàu được xem xét chạy về nơi tránh trú, neo đậu trước 15h cùng ngày. Việc tạm ngừng cấp phép kết thúc khi có thông tin cuối cùng về bão.

Từ 8h sáng ngày 24/8, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm các hoạt động biển cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Tàu Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 5. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết các loại tàu thuyền vận tải hành khách, bao gồm tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đảo Lớn - đảo Bé và ngược lại tạm dừng.

Thời tiết ở đặc khu hiện vẫn chưa mưa gió lớn. Song, chính quyền vẫn sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Lực lượng chức năng cùng người dân cũng chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm để phòng trường hợp bị cô lập.

Ở miền Nam, tàu cao tốc Phú Quý Express của Công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo vẫn hoạt động.

Do ảnh hưởng bão số 5, vùng biển An Thới thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có gió thổi mạnh, sóng lớn. Sở Du lịch An Giang thông báo các tour cano ra tham quan đảo tạm ngưng đón khách ngày 24/8.

Các tuyến tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Phan Thiết - Phú Quý, Vũng Tàu - Côn Đảo của Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) hiện vẫn hoạt động.

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia (lúc 13h), tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An 520 km, Hà Tĩnh 500 km, phía Bắc Quảng Trị 430 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15 và di chuyển hướng Tây 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Khoảng 22h ngày 24/8, bão cách Nghệ An 300 km, Hà Tĩnh 270 km. Cường độ cấp 13-14, giật 16. Đến 10h ngày 25/8, bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cường độ cấp 12-13, giật 15. Suy yếu dần vào 10h ngày ngày 26/8.

Du khách có kế hoạch di chuyển ra đảo hoặc tham gia các hoạt động ven biển trong những ngày tới nên liên hệ trước với đơn vị vận hành tour và theo dõi thông báo từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.