Cầm dao xông vào cửa hàng FPT ở Thủ Đức, đe dọa nhân viên để cướp tiền

Đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT ở TP Thủ Đức, TPHCM để cướp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát; nhưng đã bị bắt giữ nhanh chóng.

Chiều nay (22/2) Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang truy xét đối tượng cướp tài sản tại cửa hàng FPT nằm trên đường Phạm Văn Đồng, gần giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây.

Cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ cướp ở cửa hàng FPT. Ảnh: Linh An.

Theo đó, tầm 13h cùng ngày, một thanh niên đi xe gắn máy đến cửa hàng FPT nói trên rồi đi vào bên trong như khách hàng thông thường. Vừa vào người này rút dao đe dọa nhân viên để cướp. Hiện chưa rõ là đối tượng có cướp được tài sản hay không và cướp đi bao nhiêu. Sau đó, đối tượng chạy ra ngoài lấy xe gắn máy nhanh chóng tẩu thoát.

Khi nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, lấy lời khai của các nhân viên cửa hàng. Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh tại cửa hàng và các vị trí tuyến đường để phục vụ việc truy bắt đối tượng.

Theo nguồn thông tin, đối tượng gây án đã nhanh chóng bị bắt giữ. Công an đang lấy lời khai và hiện chưa thông tin để phục vụ công tác điều tra.