Campuchia lọt top điểm du lịch tốt nhất 2026

Siem Reap - thủ đô văn hóa của Campuchia - vừa được Lonely Planet vinh danh trong danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.

Sau loạt tin tức bắt cóc và lừa đảo trực tuyến khiến du khách Hàn Quốc và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt hoãn hủy chuyến đến Campuchia, một tín hiệu tích cực bất ngờ xuất hiện: Siem Reap được tạp chí Lonely Planet đưa vào danh sách "Best in Travel 2026" - nhóm 50 điểm đến và trải nghiệm truyền cảm hứng nhất thế giới dành cho du khách trong năm tới.

Tờ Khmer Times nhận định: "Việc Siem Reap - 'thủ đô văn hóa' của Campuchia - được vinh danh đã khẳng định vị thế ngày càng vững vàng của vương quốc chùa tháp trên bản đồ du lịch toàn cầu".

Công bố ngày 22/10, danh sách năm nay tôn vinh điểm đến giàu văn hóa, có tính bền vững và mang lại những trải nghiệm du lịch giàu ý nghĩa. Trong đó, Siem Reap góp mặt cùng 24 điểm đến nổi bật như Sardinia (Italy), Maine (Mỹ), Ikara-Flinders Ranges (Australia) hay Quy Nhơn (Việt Nam). Đây là lần thứ 16 Lonely Planet công bố danh sách này.

"Chưa bao giờ cơ hội khám phá thế giới rộng mở như lúc này", Nitya Chambers, Phó Chủ tịch nội dung kiêm Tổng biên tập Lonely Planet chia sẻ. "Những gợi ý lần này đại diện cho các chuyến đi và điểm đến khiến đội ngũ biên tập chúng tôi hào hứng nhất trong năm tới và xa hơn nữa".

Việc xuất hiện trong bảng xếp hạng cho thấy Siem Reap đã chuyển mình mạnh mẽ, từ "sân sau" của Angkor Wat thành một đô thị sáng tạo, nơi di sản cổ đại hòa cùng nhịp sống đương đại, với khách sạn boutique, phòng tranh, lễ hội nghệ thuật và xu hướng ẩm thực mới mẻ.

Siem Reap sở hữu loạt di tích, cảnh quan thiên nhiên và lễ hội văn hóa hấp dẫn du khách. Ảnh: Shutterstock.

Trong danh sách khu vực châu Á, Siem Reap sánh vai cùng Jeju-do (Hàn Quốc), Quy Nhơn (Việt Nam), Jaffna (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), tiếp tục củng cố sức hút của Đông Nam Á với du khách toàn cầu.

Đặc biệt, Lonely Planet còn chọn du thuyền sông Mekong nối Campuchia - Việt Nam là trải nghiệm hàng đầu thế giới nhờ hành trình khám phá chợ nổi, làng nghề và đời sống ven sông - những giá trị văn hóa sống động nhất của khu vực.

Du lịch Campuchia đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực kể từ sau đại dịch. Năm 2024, quốc gia này đón khoảng 6,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc trước đại dịch. Nửa đầu năm nay, đất nước chùa tháp cũng đón 3,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó khách Trung Quốc tăng trưởng đến 50,7%.

Tuy nhiên, bức tranh tươi sáng đó nhanh chóng thay đổi từ nửa cuối năm vì xung đột biên giới, căng thẳng chính trị giữa Campuchia - Thái Lan và các sự vụ liên quan đến tội phạm mạng, lừa đảo và bắt cóc người nước ngoài.

Siem Reap rực rỡ sắc màu, thu hút du khách quốc tế đến thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa lễ hội. Ảnh: Shutterstock.

Trong nỗ lực thu hút du khách, Siem Reap "lột xác" với sân bay quốc tế mới, hạ tầng cải thiện, du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng được thúc đẩy nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Ông Ho Vandy - cố vấn Hiệp hội Lữ hành Campuchia (CATA) - nhận định sự ghi danh này sẽ "tăng cường đáng kể sức hút của Siem Reap trên thị trường quốc tế".

"Được xếp hạng trong top điểm đến hàng đầu thế giới chắc chắn là cú hích quảng bá tuyệt vời cho du lịch Campuchia. Thương hiệu Lonely Planet sẽ thu hút nhiều du khách chất lượng hơn - những người thực sự yêu lịch sử và văn hóa khu vực", ông nói.

Vandy cũng kêu gọi các cơ quan quản lý nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh, an ninh và trật tự xã hội để duy trì hình ảnh điểm đến thân thiện - trách nhiệm trong mắt du khách.

"Sạch sẽ, an toàn và văn minh là chìa khóa để giữ chân du khách và biến họ thành những đại sứ quay lại, giới thiệu Campuchia cho bạn bè", ông nói.