Căn bệnh có thể trả giá bằng mạng sống nếu chủ quan

Sốt xuất huyết đang là nỗi lo lớn không chỉ với trẻ em mà còn gây diễn biến nặng, thậm chí không qua khỏi ở người lớn, đặc biệt là những người có bệnh nền.

Nhiều bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng phải thở máy. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Báo cáo tại Hội nghị Y tế công cộng TP.HCM ngày 19/9, ThS.BS Ngô Thị Mai Phương, Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sốt xuất huyết Dengue có thể gây tổn thương đa cơ quan như viêm cơ tim, viêm não, và suy hô hấp. Dù chỉ 5% số người có triệu chứng diễn tiến đến thể nặng, tỷ lệ không qua khỏi có thể lên tới 20% nếu không được điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Mai Phương, sốt xuất huyết đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi (trên 60 tuổi) và những bệnh nhân có sẵn các bệnh nền như béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp hay tim mạch. Lý do là chức năng sinh lý của họ suy giảm, cùng với sự hiện diện của nhiều bệnh lý phức tạp, khiến cơ thể khó chống chọi với virus.

Gánh nặng kinh tế từ sốt xuất huyết cũng là một vấn đề nhức nhối. Chi phí điều trị cho một ca bệnh nặng có thể lên tới hơn 458 triệu đồng chỉ trong 4 tháng đầu. Khi dịch bùng phát, các bệnh viện thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh và nhân lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc.

Ngay cả khi đã khỏi bệnh, nhiều người vẫn phải đối mặt với các triệu chứng hậu sốt xuất huyết dai dẳng như rụng tóc, mệt mỏi, giảm tập trung và mờ mắt trong nhiều tháng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Người bệnh thường khởi phát với các triệu chứng điển hình như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt…

Điều đáng lo ngại là bệnh có thể tiến triển thành xuất huyết, giảm tiểu cầu, sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan. Nguy hiểm nhất là giai đoạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5, khi bệnh nhân tưởng đã hạ sốt nhưng biến chứng vẫn có thể xảy ra bất ngờ và diễn tiến nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh kiểm soát muỗi truyền bệnh - đặc biệt là muỗi vằn, loài trung gian chính - vẫn là biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất. Ở Việt Nam, vaccine sốt xuất huyết đã được cấp phép từ tháng 5/2024 và bắt đầu triển khai tiêm tự nguyện từ tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là vaccine dịch vụ, chưa nằm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vì vậy người dân cần tự chi trả chi phí.