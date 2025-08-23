Căn bệnh gây tiếng thở rít nguy hiểm với trẻ sơ sinh

Ho gà là bệnh truyền nhiễm dễ gây biến chứng, đe dọa tính mạng, đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ chưa được tiêm vaccine phòng ngừa.

Trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa hoàn thành đủ mũi có nguy cơ cao mắc ho gà. Ảnh: Shutterstock.

Ho gà là bệnh do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, có thể sống trong đường hô hấp của người. Vi khuẩn này lây lan qua dịch tiết, hắt hơi và ho. Các triệu chứng thường bắt đầu một tuần sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh.

Ho gà, thường bắt đầu với các triệu chứng giống cúm, gây ra mối đe dọa đáng kể cho trẻ sơ sinh. Đặc trưng bởi tiếng thở rít như tiếng gà gáy khi hít vào sau cơn ho, bệnh có thể gây khó thở, nôn mửa và thậm chí xuất huyết não.

Mặc dù có thể điều trị được, ho gà đe dọa tính mạng trẻ sơ sinh chưa được tiêm chủng, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn.

Tại sao gọi là ho gà?

Theo India Times, trẻ bị ho gà sẽ phát ra tiếng the thé khi hít vào sau cơn ho, dấu hiệu đặc trưng của bệnh vì nó dẫn đến tình trạng ngừng thở. Triệu chứng này đặc biệt dễ nhận thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, vì trẻ dưới 6 tháng tuổi không phát ra tiếng rít vào nhưng có thể bị khó thở.

Trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi bất thường sau cơn ho, nhưng sẽ ổn giữa các cơn ho. Đặc biệt, ho gà cũng gây mất ngủ, làm tăng thêm sự khó chịu do bệnh gây ra.

Triệu chứng điển hình

Được chẩn đoán mắc ho gà có thể khiến người bệnh bất ngờ vì triệu chứng ban đầu thường giống cúm mà không gây ra dấu hiệu báo động nào. Chính bản chất âm thầm này của ho gà gây ra rắc rối, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh, nhiều trẻ thậm chí không hề ho.

Thay vào đó, trẻ sẽ bị ngưng thở, khiến trẻ khó thở. Những cơn ngừng thở đe dọa tính mạng này có thể dẫn đến chứng tím tái, biểu hiện rõ ràng bằng màu da xanh tím.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đối với một số trẻ sơ sinh, ho gà gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh thông thường trong suốt thời gian mắc bệnh, chứ không chỉ lúc mới bắt đầu.

Mặc dù các triệu chứng ban đầu của ho gà chỉ bao gồm sổ mũi, ho nhẹ, sốt nhẹ đến hắt hơi, khi ngày chuyển sang tuần, bệnh chuyển biến nghiêm trọng với các cơn ho kịch phát. Cơn ho có thể kéo dài 1-6 tuần, thậm chí có trường hợp lên tới 10 tuần.

Ho gà còn có thể dẫn đến nôn mửa, viêm phổi, xuất huyết não và thậm chí gãy xương sườn trong một số trường hợp.

Nguy cơ của bệnh ho gà

Bệnh ho gà chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Đối với người lớn, hậu quả của nó không quá nghiêm trọng. Nhưng đối với trẻ sơ sinh chưa được tiêm vaccine, ho gà gây ra những rắc rối nghiêm trọng và là cơn ác mộng cho các bậc cha mẹ.

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, nếu bị ho gà hoặc khó thở, có nguy cơ gặp các biến chứng đe dọa tính mạng do ho gà. Trong những trường hợp như vậy, trẻ cần được điều trị tại bệnh viện. Trẻ em thường được hút đờm để làm sạch đường thở.

"Hầu hết bệnh nặng và biến chứng do ho gà xảy ra ở trẻ rất nhỏ, những trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa hoàn thành việc tiêm chủng", tiến sĩ Harry Keyserling, Giáo sư về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ), cho biết.

Ngoài ra, người lớn đã tiêm vaccine ho gà vẫn có thể truyền bệnh cho trẻ sơ sinh và gây biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trẻ em đã được tiêm vaccine sẽ được bảo vệ khỏi các tác động đe dọa tính mạng của bệnh ho gà và có thể chỉ bị bệnh nhẹ.

Ho gà có thể được phòng ngừa bằng vaccine DTaP, có thể bảo vệ khoảng 98% trẻ em trong vòng một năm sau khi tiêm chủng. Mặt khác, vaccine Tdap được tiêm cho cả thanh thiếu niên và người lớn.