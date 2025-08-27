Căn bệnh hiếm gặp TikToker Tina Thảo Thi mắc phải

TikToker Tina Thảo Thi công khai bệnh viêm mao mạch hoại tử, nhận nhiều lời động viên. Các bác sĩ cảnh báo bệnh dễ nhầm với sốt xuất huyết, có thể biến chứng thận.

TikToker Tina Thảo Thi chia sẻ về căn bệnh hiếm mình đang mắc phải. Ảnh: @TinaThaoThi.

Tối 26/8, trên trang cá nhân hơn 2,4 triệu người theo dõi, TikToker Tina Thảo Thi chia sẻ hình ảnh đôi chân nhiều sẹo, thâm sạm. Đây là lần hiếm hoi anh công khai bệnh tình khiến bản thân tự ti. Nam TikToker bày tỏ mong muốn học cách đối diện, hy vọng sớm hồi phục và gửi lời nhắn “Hãy luôn yêu thương bản thân vì mình xứng đáng”.

Căn bệnh hiếm gặp và chưa có thuốc điều trị triệt để

Tina Thảo Thi tiết lộ mình mắc viêm mao mạch hoại tử, biến chứng từ viêm mao mạch dị ứng, một dạng bệnh tự miễn hiếm gặp. Bệnh gây viêm nhiễm ở các mao mạch máu, khiến da và các cơ quan khác bị tổn thương. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Theo Bộ Y tế, viêm mao mạch dị ứng (Henoch-Schönlein purpura) có thể gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn, song tỷ lệ cao nhất rơi vào nhóm tuổi 2-10. Bệnh thường bị nhầm với sốt xuất huyết hoặc bệnh ngoài da khác, dẫn đến nhập viện muộn khi đã có biến chứng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết tình trạng này đặc trưng bởi viêm mạch máu nhỏ tại da, thận, đường tiêu hóa và khớp. Dấu hiệu phổ biến nhất là ban xuất huyết dưới da, tập trung nhiều ở chân, mông, kèm đau bụng, nôn ói, tiêu ra máu và đau khớp.

Bác sĩ lý giải bệnh liên quan đến rối loạn miễn dịch. Cơ thể phản ứng quá mức sau khi tiếp xúc với yếu tố kích thích như nhiễm khuẩn hô hấp, dùng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, côn trùng đốt hoặc dị ứng thức ăn. Hệ miễn dịch khi đó tấn công nhầm, gây viêm ở thành mạch.

Bàn chân của nam Tiktoker xạm đen vì căn bệnh viêm mao mạch hoại tử. Ảnh: @TinaThaoThi.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cảnh báo nhiều phụ huynh nhầm lẫn ban xuất huyết với sốt xuất huyết và tự theo dõi tại nhà. Khi trẻ xuất hiện đau bụng dữ dội, đi cầu ra máu mới được đưa đến bệnh viện thì đã muộn, bệnh đã biến chứng.

Khác với ban thông thường, ban xuất huyết do viêm mao mạch không mất đi khi ấn tay vào. Ngoài ra, bệnh nhân có thể gặp các tình trạng:

Đau khớp gối, cổ chân, sưng đau thoáng qua.

Đau bụng quặn từng cơn, dễ nhầm viêm ruột thừa.

Đi ngoài phân đen hoặc lẫn máu.

Người lớn có biểu hiện thận rõ rệt hơn như phù, tiểu ít.

Hiện bệnh chưa có thuốc đặc trị. Phác đồ chủ yếu là giảm viêm, giảm đau, nghỉ ngơi và theo dõi biến chứng. Trường hợp nặng có thể được chỉ định dùng corticoid. Bộ Y tế khuyến cáo bệnh nhân cần được theo dõi nước tiểu định kỳ ít nhất 6 tháng sau đợt bệnh để phát hiện sớm biến chứng thận.

Biến chứng thận nếu phát hiện muộn

Theo ThS.BS Hồ Anh Tuấn, Khoa Khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, viêm mao mạch dị ứng thường có tiến triển lành tính, đa số hồi phục hoàn toàn sau 4-6 tuần. Tuy nhiên, khoảng 30-40% bệnh nhi có thể tái phát nhiều lần, đặc biệt trong năm đầu tiên sau khi mắc.

“Khoảng 20-40% bệnh nhân viêm mao mạch dị ứng có biểu hiện tổn thương thận. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất vì có thể tiến triển thành viêm cầu thận mạn tính, thậm chí suy thận nếu không được phát hiện và điều trị sớm”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Các bác sĩ cảnh báo, bệnh có thể xuất hiện sau nhiễm khuẩn hô hấp, viêm họng do liên cầu khuẩn, hoặc sau khi tiếp xúc với một số thuốc, hóa chất.

Bệnh nhân sau khi điều trị ổn định và xuất viện vẫn cần tái khám định kỳ. Việc xét nghiệm nước tiểu và đánh giá chức năng thận trong nhiều tháng sau mắc bệnh là cần thiết để sớm phát hiện biến chứng.

Để phòng ngừa, người dân cần điều trị triệt để các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu bất thường về da, khớp hoặc tiêu hóa, cần đi khám sớm để tránh biến chứng.