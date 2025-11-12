Căn bệnh khiến cả trường ở Nghệ An nghỉ học nguy hiểm ra sao

Hàng trăm học sinh Trường THCS Con Cuông nhiễm cúm A, nhà trường tạm đóng cửa và khẩn trương khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông mắc cúm A. Ảnh: Bá Hậu/Báo Nghệ An.

Những ngày đầu tháng 11, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) bất ngờ trở thành "ổ dịch" cúm A khi hơn 160 học sinh trong tổng số gần 400 em xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt.

Không chỉ học sinh, một số giáo viên cũng mắc bệnh, khiến nhà trường phải tạm thời đóng cửa, cho học sinh nghỉ học và tiến hành tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận số lượng học sinh mắc cúm nhiều đến vậy", thầy Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng, chia sẻ.

Cúm A không nhẹ như nhiều người nghĩ

ThS.BS Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, vì sức đề kháng yếu dễ dẫn đến biến chứng nặng.

"Giai đoạn đầu của cúm A thường dễ nhầm với các bệnh virus hô hấp khác. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời", bác sĩ Dũng nói.

Biểu hiện thường gặp ở trẻ nhỏ là sốt cao liên tục, sổ mũi, ho nhiều, mệt mỏi, quấy khóc, có thể kèm nôn hoặc tiêu chảy. Trẻ nặng hơn có thể lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh, rút lõm ngực - dấu hiệu cảnh báo cần đưa đến bệnh viện ngay. Ở người lớn, bệnh nhân thường cảm thấy đau nhức mình mẩy, mỏi cơ khớp, kiệt sức.

Cúm A do virus Influenza A gây ra, đây là loại virus có khả năng biến đổi liên tục, vì vậy mỗi năm đều có thể xuất hiện đợt dịch mới.

ThS.BS Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thăm khám cho bệnh nhi mắc cúm A. Ảnh: BVCC.

Đồng quan điểm, bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay nhiều người nghĩ cúm chỉ là bệnh thông thường, nhưng các đại dịch cúm A từng khiến hàng triệu người không qua khỏi trên thế giới, như H1N1 hay H3N2.

Tại Việt Nam, bệnh có xu hướng bùng phát mạnh vào mùa mưa và mùa lạnh, đặc biệt trong môi trường kín, đông người như trường học, công sở, bệnh viện.

Theo BS Dương Minh Tuấn, thuốc kháng virus chỉ có hiệu quả trong 48 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng. Vì vậy, người dân không nên tự điều trị tại nhà quá lâu.

"Nếu sốt cao, ho nhiều, đau nhức, đặc biệt ở người có bệnh nền, cần đi khám sớm. Uống đủ nước, nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và tuân thủ hướng dẫn bác sĩ để tránh biến chứng", bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Cách tăng sức đề kháng trong mùa cúm

Theo TS.BS Đào Hữu Thân, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, cúm A có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Vì vậy, phụ huynh nên cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi tiêm vaccine sớm để giảm nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh đó, vaccine cúm nên được tiêm cho người cao tuổi, những người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, phổi, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, cũng như nhân viên y tế và người thường xuyên tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao.

Thời điểm tiêm tốt nhất là trước mùa cúm 1-2 tháng để cơ thể kịp tạo kháng thể. Mặc dù vaccine không thể ngăn ngừa hoàn toàn việc nhiễm cúm, nhưng nếu mắc bệnh, nó sẽ giúp triệu chứng nhẹ hơn và giảm nguy cơ biến chứng.

Cúm A có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 5 tuổi và người cao tuổi. Ảnh: Thụy Trang.

Tại trường học, lớp học cần được vệ sinh định kỳ, lau chùi tay nắm cửa, bàn ghế, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn. Virus cúm có thể tồn tại lâu trên bề mặt, lây qua dịch tiết khi trẻ ho hoặc hắt hơi. Do đó, việc vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập, nhất là ở trẻ mầm non, đóng vai trò quan trọng.

Bên cạnh tiêm vaccine, các bác sĩ khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh chạm tay lên mắt - mũi - miệng.

Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Ăn uống đủ chất, bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C và E.

Ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút/ngày.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài.

Tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi, cần tự cách ly, người dân cần theo dõi sát triệu chứng và đi khám sớm nếu khó thở hoặc mệt tăng nhanh.