Căn bệnh khiến cô gái sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn liên tục

Nữ sinh 15 tuổi ở Lào Cai nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn vọt và lơ mơ ý thức.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Văn Thường, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Phú Thọ), cho biết khi nhập viện, bệnh nhân nữ 15 tuổi sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, ý thức lơ mơ. Khám lâm sàng ghi nhận gáy cứng, các dấu hiệu Kernig và vạch màng não dương tính. Xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn rõ rệt.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm màng não nhiễm khuẩn. Đây là căn bệnh có tỷ lệ không qua khỏi 10-50% và nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề như mất thính lực, co giật, yếu liệt, rối loạn trí nhớ, ngôn ngữ hoặc thị giác.

Nhờ được điều trị tích cực, sau 6 ngày, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo trở lại.

Bác sĩ Thường cho biết viêm màng não nhiễm khuẩn là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính ở màng não do một số loại vi khuẩn gây ra. Bệnh thường khởi phát đột ngột, biểu hiện bằng sốt cao kèm hội chứng màng não, đôi khi xuất hiện thêm các dấu hiệu từ ổ nhiễm trùng ban đầu. Đây là bệnh lý phức tạp, việc điều trị gặp nhiều khó khăn và tiên lượng còn dè dặt.

Các nghiên cứu cho thấy có ít nhất 14 loại vi khuẩn có thể gây bệnh. Ở Việt Nam, trẻ em thường mắc do vi khuẩn Hemophilus influenza typ B (Hib), phế cầu hoặc não mô cầu. Người trưởng thành dễ bị do liên cầu, đặc biệt là Streptococcus suis, bên cạnh phế cầu và não mô cầu. Một tác nhân khác cần chú ý là Listeria monocytogenes, thường gặp ở trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Bệnh có thể tiến triển nhanh trong vài giờ đến vài ngày. Trên lâm sàng, bệnh nhân thường sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn vọt. Trẻ em đôi khi lại có biểu hiện tiêu chảy.

"Nhiều trường hợp kèm theo dấu hiệu gáy cứng, phản xạ Kernig hoặc Brudzinski dương tính, tăng nhạy cảm với ánh sáng, nằm tư thế đặc biệt, thay đổi ý thức như kích thích, lú lẫn, ngủ gà. Một số bệnh nhân có thể co giật, liệt khu trú, phù gai thị, thậm chí rối loạn huyết áp và nhịp tim khi phù não tiến triển nặng", bác sĩ Thường nói.

Những dấu hiệu đặc thù khác cũng giúp gợi ý nguyên nhân như ban hoại tử, tiền sử chấn thương hay phẫu thuật sọ não, bệnh lý tai mũi họng. Ở nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ sơ sinh, người suy giảm miễn dịch, bệnh cảnh thường nặng và diễn tiến nhanh hơn.

Viêm màng não nhiễm khuẩn là bệnh cấp cứu, đòi hỏi phải điều trị bằng kháng sinh ngay khi nghi ngờ, sau đó điều chỉnh thuốc dựa trên kết quả kháng sinh đồ. Song song, bệnh nhân cần được chăm sóc tích cực và theo dõi sát để phát hiện, xử trí kịp thời các biến chứng nguy hiểm.