Căn bệnh khiến Trung Quốc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt đối phó

Virus chikungunya, hiện lây lan nhanh tại Trung Quốc, thường lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi Aedes aegypti - loài muỗi cũng mang mầm bệnh sốt xuất huyết hay Zika.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra, lây sang người qua vết đốt của muỗi mang mầm bệnh, chủ yếu là muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus. Ảnh: CDC.

Kể từ tháng 7, hơn 7.000 trường hợp nhiễm chikungunya - virus lây truyền qua muỗi - đã được báo cáo trên khắp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến quốc gia này phải tái áp dụng một số biện pháp kiểm soát y tế từng được sử dụng trong giai đoạn Covid-19.

Tại thành phố Phật Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bệnh nhân phải nằm viện, giường bệnh được che chắn bằng màn chống muỗi. Họ chỉ được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính hoặc sau một tuần nằm viện.

Lây lan qua vết đốt của muỗi bị nhiễm bệnh, loại virus này gây sốt và đau khớp nghiêm trọng, đôi khi có thể kéo dài trong nhiều năm nhưng thường không nguy hiểm tính mạng.

Triệu chứng nhận biết bệnh chikungunya

Theo BBC, loại virus này lần đầu tiên được phát hiện ở Tanzania vào năm 1952. Sau đó, nó lây lan sang các quốc gia khác ở vùng cận Sahara châu Phi và Đông Nam Á. Cho đến nay, bệnh này đã được báo cáo ở hơn 110 quốc gia.

Chikungunya là căn bệnh do loại virus cùng tên gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus này thường lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi cái bị nhiễm bệnh như muỗi Aedes aegypti và muỗi Aedes albopictus. Những loài muỗi này cũng được biết là mang theo các mầm bệnh gây bệnh khác, chẳng hạn virus gây sốt xuất huyết và Zika.

Thuật ngữ "chikungunya" có nghĩa là "bị gập cong" hoặc "đi bộ khom lưng". Điều này chỉ ra cách căn bệnh này có thể gây đau khớp và cơ nghiêm trọng.

Hầu hết người bị muỗi nhiễm bệnh đốt sẽ xuất hiện các triệu chứng của bệnh chikungunya trong vòng 4-8 ngày. Ngoài sốt và đau khớp, các triệu chứng khác bao gồm phát ban, đau đầu, đau cơ và sưng khớp.

Trong hầu hết trường hợp, bệnh nhân sẽ thấy đỡ hơn trong vòng một tuần. Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng, cơn đau khớp có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn bao gồm trẻ sơ sinh, người già và những người mắc bệnh lý nền như bệnh tim hoặc tiểu đường.

Chikungunya không có cách chữa trị, nhưng trường hợp không qua khỏi do bệnh chikungunya rất hiếm. Theo WHO, cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus là giảm các vũng nước tù đọng - nơi muỗi sinh sản, thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt và tiêm vaccine trước khi đi du lịch, nếu bạn được khuyến cáo nên tiêm.

Nhân viên y tế tại Trung Quốc phun thuốc diệt muỗi để phòng bệnh chikungunya. Ảnh: SCMP.

Chikungunya và sốt xuất huyết khác nhau như thế nào?

Theo India Times, cả chikungunya và sốt xuất huyết đều dẫn đến các triệu chứng như sốt cao, nhức đầu, đau khớp, đau cơ, phát ban, mệt mỏi, buồn nôn và đau ở vùng sau mắt. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể giúp phân biệt 2 bệnh này.

Trong khi chikungunya gây tổn hại nghiêm trọng đến khớp và cơ của người bệnh, dẫn đến đau, giai đoạn sốt xuất huyết đáng lo ngại hơn có thể biểu hiện dưới dạng số lượng tiểu cầu thấp. Đôi khi nó có thể xuống thấp dưới 10.000/microL. Trong trường hợp bệnh chikungunya, số lượng tiểu cầu có thể giảm nhẹ, đặc trưng bởi số lượng tiểu cầu thấp hơn 150.000/microL.

Một điều khác cần lưu ý là thời gian ủ bệnh và kéo dài triệu chứng khác nhau giữa 2 bệnh. Đối với bệnh sốt xuất huyết, thời gian ủ bệnh là 5-7 ngày. Hầu hết người bị nhiễm chikungunya đều có triệu chứng và thời gian ủ bệnh thường là 3-7 ngày. Trong khi các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết thường kéo dài 2-7 ngày, với chikungunya, người bệnh sẽ hồi phục sau 1-2 tuần.

Ngoài ra, cơn đau cơ thể ở bệnh nhân sốt xuất huyết dữ dội hơn nhiều so với người mắc chikungunya. Ngược lại, đau khớp dữ dội trong trường hợp bệnh chikungunya, chủ yếu ở quanh bàn tay và đầu gối, kéo dài ngay cả sau khi bệnh nhân đã khỏi.